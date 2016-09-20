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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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敘停火協議到期 難民高峰會登場

2016-09-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕在敘利亞停火協議十九日屆期，四十輛運送救濟物資以提供敘國東阿勒坡十八．五萬人一個月糧食的卡車，滯留土耳其與敘國邊界已達一週之際，因應二次世界大戰以來最大難民危機的「難民移民大規模移動問題」高峰會，十九日在紐約聯合國總部召開，一百九十三個聯合國會員國將共同發表一份政治宣言，但秘書長潘基文提出每年安置十％全球難民人口的草案，稍早已從該不具約束力的宣言刪除，該峰會的成效令人質疑。

運糧車隊 困邊界一週

為期七天的敘國停火協議屆滿後數小時，聯合國官員指出，在沒有獲得安全保證下，聯合國運糧車隊已卡在土敘邊界的緩衝區達一週，阿勒坡廿七萬五千居民目前困在斷糧、斷水與缺乏藥品的狀況下。敘國反抗軍指出，沒有跡象顯示停火協議將延長，運送物資至東阿勒坡的希望渺茫。

進入第六年的敘利亞內戰以及全球六千五百卅萬人流離失所的議題，十九日終於站上聯合國大會的舞台中心。聯合國難民事務高級專員葛蘭第指出，若與會國家能將文件轉化成行動，就能解決諸多緊急回應問題與長期的難民狀況。

然而，難民與移民在歐美已成為分裂社會的議題之際，峰會要達成文件簽署恐有其困難。一些國家稍早否決敦促各國每年安置十％難民人口的文件草案。

國際特赦組織秘書長謝蒂批評，各國領袖沒有分擔責任，反倒卸責，宣言或協議只是拖延時間、迴避問題的手段。但聯合國秘書長代表阿布札伊德反駁，一百九十三個聯合國會員國將同意達成聯合國設定的安置五％難民的目標。

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  • 多個慈善團體和難民救援組織19日在英國倫敦國會廣場前陳列2500件救生衣，呼籲眾人關注當天在紐約聯合國總部召開的全球首次難民高峰會。（路透）

    多個慈善團體和難民救援組織19日在英國倫敦國會廣場前陳列2500件救生衣，呼籲眾人關注當天在紐約聯合國總部召開的全球首次難民高峰會。（路透）

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