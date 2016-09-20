東南亞「殺手霾」 恐害10萬人早死
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國哈佛大學及哥倫比亞大學最新研究指出，去年自印尼爆發、蔓延至東南亞多個國家，且持續長達數週的霾害，恐造成逾十萬人早死。這項研究成果將對印尼政府造成壓力，促其加強改善「殺手霾」所帶來的環境問題，以避免受害人數逐年增加。
印尼焚林整地 霾害殃及鄰國
印尼蘇門答臘和加里曼丹地區向來有「焚林整地」的習俗（俗稱燒芭），但這種耕種方式容易引發山林大火，進而引發嚴重的霧霾。去年七月至十月間發生在印尼的山林大火，在聖嬰現象影響下成為一九九七年以來最嚴重的一次，霾害更在季風助長下迅速擴散至馬來西亞、新加坡、菲律賓、汶萊、越南、泰國等東南亞國家，當地民眾苦不堪言。
這項由哈佛大學及哥倫比亞大學合作進行、發表於「環境研究通訊」期刊（Environmental Research Letters）的研究，著重在細懸浮微粒（PM2.5）對成年人在死亡率的影響，結合衛星數據、暴露於霧霾下對健康衝擊的數據，以及污染監測站的數據，並透過精密分析模型預測受霾害影響而致早死的人數。
研究結果顯示，去年霾害可能在印尼奪走九一六○○條人命，比官方公布的十九人高出許多；而在馬來西亞和新加坡，也分別有六五○○人及二二○○人因此早死。印尼災害管理機構去年十月公布的報告也顯示，有逾四三○○萬國民暴露在霾害中，更有約五十萬人罹患急性呼吸系統疾病。
處理霾害相關問題的印尼研究人員及醫療人員，都認為該研究有助於進一步量化林火霾害對人體健康的嚴重後果。環保組織「綠色和平」也稱讚該研究提出具突破性的結果，但也警告上述的死亡數字可能只是「保守估計」。
此外，該研究透過人造衛星觀察資料指出，去年印尼伐木許可範圍內的泥炭地造成的火勢，高於二○○六年另一場嚴重霾害，凸顯印尼土地使用行為與龐大紙漿造紙產業的問題。印尼環境保護當局則強調，正逐步執行抗霾行動，包括禁止開發新的棕櫚油栽植地，以及專門處理泥炭地等。
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標題：東南亞「殺手霾」 恐害10萬人早死
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