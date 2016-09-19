新疆公安攻堅 地下兵工廠自爆同歸於盡

2016-09-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國新疆維吾爾自治區南部喀什地區葉城縣，十日當地警方獲報有「恐怖組織」的兵工廠製造爆裂物，局長親自帶隊強攻，遭「恐怖份子」引爆炸彈，造成局長和多名員警死亡。這是中共新疆黨委書記陳全國八月底上任後，新疆發生的第一起自殺恐怖攻擊事件，震驚當局。

消息人士指稱，中共新疆黨委會十七日做出懲處決議，將包括葉城縣委書記與縣長在內的有關人員以「負有不可推卸的責任」為由，全部免職。

據報導，葉城縣警方接獲線報指稱，境內某處有地下兵工廠製造爆裂物，局長即率隊前往追查。在喊話未獲回應後，警方展開攻堅，嫌犯引爆炸彈，導致局長等多人死亡。

葉城人口以維族佔多數，被中國當局視為敵對勢力、民族分裂勢力與暴力恐怖勢力之「三股勢力」活躍地區。本案為現年六十歲的前西藏自治區黨委書記陳全國八月調任新疆黨委書記以來，新疆傳出的首起「恐怖主義」事件。據報導，陳全國此後可能延續其在西藏時的高壓手段及政策，「掀起一波嚴打『三股勢力』的行動」。