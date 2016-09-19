印度喀什米爾基地遇襲 17軍人慘死

2016-09-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度控制的喀什米爾地區十八日再傳衝突，四名武裝份子對當地一處軍事基地發動攻擊，導致十七名軍人喪生、至少三十五人受傷，成為當地近二十六年來傷亡最慘重的攻擊事件。印度政府以往都將矛頭指向巴基斯坦的激進份子，但這次尚未有組織坦承犯案。

印度軍方人士表示，四名武裝份子在黎明時分潛入印巴控制線（Line of Control）附近烏里鎮（Uri）一處軍事基地，持槍械和手榴彈攻擊，造成數百名軍人駐守用的帳篷和臨時掩蔽處起火燃燒。印度軍人在睡夢中驚醒，四名攻擊者縱火焚燒建築物，接著在持續數小時的槍戰中被擊斃。電視畫面顯示，直升機飛往現場疏散傷者，山區軍營冒出濃煙。

四名武裝份子遭擊斃

據印度國防部統計，共有三十五名軍人受傷，其中四人情況危急。軍方目前正在搜尋其他的武裝份子。喀什米爾地區由巴基斯坦和印度各控制一部分，自一九八九年以來，印控喀什米爾當地武裝份子活躍，時常與駐紮該地的印度軍隊發生槍戰，印方指控巴基斯坦在背後支持武裝份子。

印度總理莫迪透過「推特」強烈譴責此事，稱其為「怯懦的恐攻」，並向所有殉職軍人致敬。莫迪說：「我向國家保證，絕不會讓背後的主事者逍遙法外。」

印度內政部長辛格已取消出訪美國和俄羅斯的行程，國防部長巴里卡也將前往事發地點烏里鎮視察。印度內政部官員告訴路透，這顯然是跨境恐攻。巴基斯坦外交部發言人札卡利亞表示：「印度未經調查，立即將矛頭指向巴國。我們否認這項指控。」