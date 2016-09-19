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凶嫌揮刀說阿拉 購物中心八人被砍

2016-09-19

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國明尼蘇達州警方表示，十七日晚間約八時，一名身穿保全人員制服的男子闖入聖克勞市（St. Cloud）一座購物中心揮刀砍人，導致八人受到輕傷，凶嫌則遭非值勤員警擊斃。警方表示，凶嫌發動攻擊時，「曾數度提到阿拉」，警方正調查本案是否為激進伊斯蘭份子發動的恐怖行動。

聖克勞市警察局長安德森（Blair Anderson）表示，持有至少一把刀的凶嫌在購物中心內四處傷人，行凶時「數次提及阿拉」，且至少向其中一名傷者質問是否為穆斯林，最終遭一名非值勤員警擊斃。

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