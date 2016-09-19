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路跑垃圾桶爆炸 新澤西不排除恐攻

2016-09-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國新澤西州大洋郡（Ocean County）的濱海城鎮錫賽德帕克（Seaside Park），當地時間十七日上午，在一場為退伍軍人而跑的慈善路跑活動路線上，一個垃圾桶突然爆炸，所幸並未釀成傷亡。當局指出，在當地步道發現有三個管式炸彈綁在一起，不排除是恐怖攻擊。

錫賽德帕克為度假勝地，發現炸彈時，距離該路跑活動開跑僅剩約半小時。警方表示，跑者、觀眾與周邊建物均未傳出生命或財產損失。聯邦調查局聯合反恐小組已主導調查行動，搜尋爆炸案的蛛絲馬跡。

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