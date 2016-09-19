曼哈頓住宅區爆炸 29傷

2016-09-19

〔編譯張沛元、記者黃以敬／綜合報導〕美國紐約市曼哈頓區西側的雀兒喜住宅區，十七日晚間發生據信是土製炸彈引發的爆炸事件，至少造成二十九人受傷，所幸無人喪命。在九一一恐怖攻擊事件甫屆滿十五週年，以及聯合國即將在紐約總部召開年度大會之際，當局雖研判這是一起刻意為之的犯罪行為，但也強調目前並無證據顯示本案與恐攻有關。

目擊者指出，爆炸地點位於紐約市中心靠近美國大道的西二十三街熙來攘往的人行道，時間約晚間八時三十分（台灣時間十八日早上八時三十分），炸彈據信是被放置在一棟建築物前的工具箱內。紐約市長白思豪稱此爆炸為「刻意之舉」，但又說應與恐怖主義無關，目前也尚無任何人員或團體宣稱犯案。白思豪還向犯案者嗆聲：「無論原因為何，有何企圖，紐約人都不會被嚇倒。」

第二枚爆裂物的裝置

似波馬爆炸案壓力鍋

數小時後，當局在四條街外的西二十七街發現並移除據信為第二枚爆裂物，加深嫌犯在紐約市中心安置兩枚炸彈的可能性。警方表示，第二枚爆裂物裝置類似二○一三年波士頓馬拉松賽爆炸案中使用的壓力鍋，爆裂物上還纏有電線與一支手機，已送交調查。目前並不清楚曼哈頓爆炸案與波士頓馬拉松爆炸案使用的是否為同型爆裂物。

針對紐約曼哈頓發生爆炸案，教育部昨表示，已與紐約外館取得聯繫，由於台灣留學生就讀的學校和爆炸地點有一段距離，目前都平安。