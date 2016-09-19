韓前總理金鍾泌 挺潘基文選總統

2016-09-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕聯合國秘書長潘基文預定今年底卸任，關於他有意參選下屆南韓總統的傳聞從未間斷。日本和南韓媒體報導，南韓政壇大老、前總理金鍾泌近日透過南韓聯合國代表團成員傳話，只要潘基文下定決心，他定將盡全力支持。

七十二歲的潘基文自二○○七年出任聯合國秘書長迄今已有十年，預定十二月卅一日卸任，本屆也是他任內最後一次參與聯合國大會。外交官出身的潘基文二○○四到○六年間擔任盧武鉉政府的外交部長，他從未加入政黨，但和南韓朝野各黨維持良好關係，一直是南韓政壇看好的總統人選之一。

今年五月，潘基文在前往日本參加伊勢志摩七大工業國（G7）高峰會前先返回南韓，在濟州島和媒體的一場座談會中表示，將在任期結束後再考慮如何做韓國公民，被媒體解讀為暗示將參加下屆總統大選。G7峰會後他又再次回到南韓，並拜會金鍾泌，事後金鍾泌向媒體表示，兩人談了一些「秘密的話」，讓外界有了更大想像空間。

南韓中央日報和日本共同社報導，配合聯合國大會總辯論召開，南韓派出國會議長丁世均和朝野三黨代表鄭鎮碩、禹相虎和朴智元等，訪問美國討論北韓核武問題，並拜會潘基文。其中，執政黨新國家黨代表鄭鎮碩帶去金鍾泌的口信，希望潘基文在完美的收場後返國，按照自己的決心戮力以赴。金鍾泌說他的力量雖然不大，但會竭盡所能給予支援。

現年九十歲的金鍾泌是已故前總統朴正熙哥哥朴相熙的女婿，即現任總統朴槿惠的堂姊夫，曾在朴正熙和金大中總統任內擔任總理。出身忠清道的金鍾泌和潘基文是同鄉，也是南韓政壇「忠清圈」的大老。