《中日對照》月の引力、大地震と関係か 大地震疑似與月球引力有關

2016-09-19

◎林翠儀

東日本大震災のような巨大地震は、潮の満ち引きの原因となる月の引力が強く働く大潮などの時に発生しやすくなるとの研究結果を、東京大の井出哲教授らのチームが英科学誌ネイチャージオサイエンス電子版に発表した。

東京大學井出哲教授領導的研究團隊，在英國科學期刊「自然地球科學」網路版發表研究成果，指出造成潮汐漲落的月球引力作用較強時，容易引發類似日本東北大地震的巨大強震。

月の引力によって海の水位が変わるように、地面の中の圧力にも変化が起きる。この変化は地震によって解放されるエネルギーと比べると非常に小さいが、大地震へ進展する一押しとなり得ることを示した。

如同月球引力會改變海洋水位，它也會讓地面壓力產生變化。儘管這種變化和地震釋放的能量相比非常微小，但研究結果顯示，它很有可能觸發大地震。

チームは約15日周期で変化する潮の満ち引きを起こす力が、地震の前日に震源付近でどのように働いていたかを分析した。すると、2004年のスマトラ沖地震や11年の東日本大震災を含むマグニチュード（M）8.2以上の巨大地震12例のうち9例は、15日間の中で特に力が強い日だった。

研究團隊以大約15天為一個變化週期，分析週期內引起潮汐漲落的引力，在地震發生前一天如何在震源附近產生作用。結果發現，包括2004年蘇門答臘大地震和2011年日本東北大地震，芮氏規模8.2以上的12次大地震中，有9次發生在15天週期中引力特別強的日子。

ニュース・キーワード

起きる（おきる）：（自動）起床、起來、發生

例：車（くるま）を安全（あんぜん）に運転（うんてん）していても、いつ事故（じこ）が起きるか分かりません。（雖然小心開車，但什麼時候會發生車禍也很難說。）

起こす（おこす）：（他動）扶起、立起、叫醒、引起

例：彼（かれ）が飲酒（いんしゅ）運転（うんてん）のせいで、交通（こうつう）事故（じこ）を起こしました。（由於他酒後駕車而引發車禍。）

漢字を読みましょう

引力（いんりょく）／大潮（おおしお）／水位（すいい）／地面（じめん）／圧力（あつりょく）／解放（かいほう）／進展（しんてん）／震源（しんげん）／周期（しゅうき）