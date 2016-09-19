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特殊保險套 南韓禁賣給未成年

2016-09-19

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為避免青少年在偷嘗禁果時懷孕或感染性病，許多國家都宣導使用保險套的重要性。然而，南韓卻立法禁止販賣給未成年者帶有顆粒的特殊保險套，以免他們過度追求快感。

日本「產經新聞」報導，這項法律是由主管婦幼政策的女性家族部推動，除一般型和薄型保險套外，禁止商家販賣特殊保險套給未成年者，違者將被處以一年以下有期徒刑，或科以五十萬韓元（約一萬五千台幣）罰金。

報導指出，南韓女性家族部主張的理由是，表面帶有顆粒的特殊保險套，會促使未成年者過度追求快感，增加對女性身體的刺激。但反對意見認為，製造商通常會強調保險套薄如蟬翼，戴起來毫無負擔，並可增加快感，女性家族部只禁售帶有顆粒保險套的作法，令人費解。

立法被批剝奪人民「快感權」

立法過程中也有人抨擊政府剝奪人民的「快感權」，青少年性行為不違法，追求快感卻會觸法，令人匪夷所思。

據報導，南韓的保險套年銷量在二○一三年約一百七十億韓元（約五．一億台幣），不僅銷量逐年上升，青少年和女性購買比率也提高，耶誕節前後的銷量更是平日的一．五到二倍。

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