英政黨主席︰為何不能建議學生賣淫？
2016-09-19
〔編譯張沛元／綜合報導〕英國卓特咸（Cheltenham）地區的自由民主黨黨主席帕森斯，日前居然表示，學校不應該禁止建議學生以賣淫為業。
帕森斯是在該黨會議上有關性工作的特別討論時，口出前述驚人之語。會中論及如何對抗性工作的污名，帕森斯將賣淫與會計相提並論，認為當眾人問道「我們是否應該尋求避免人們從事性工作」時，問題本身就是性工作遭污名化的部分原因，因為沒有人會問，「我們是否應該避免人們成為會計師？」
帕森斯認為，性工作遭污名化的癥結在於文化，即便在滿是自由派人士的會議上，大家還是以不同眼光看待性工作，認為性工作不入流，不想讓自己的子女牽扯其中。「說到學校，有多少學校的就業顧問會說，『你有沒有想過以賣淫為業？』不會有這種事。這攸關文化。他們（學校就業顧問）為什麼不該這麼做（建議學生以賣淫為業）呢？」
自民黨主席法隆（Tim Farron）隨即與這番爭議言論劃清界線，但堅持不會為此禁止任何人發言，「應該容許說些語不驚人死不休的事」。儘管法隆認為自民黨容許表達各種看法是件好事，但仍無法苟同將性工作與會計相提並論。
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