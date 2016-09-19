未成年安樂死 比利時首例

2016-09-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕比利時「聯邦安樂死管制與評估委員會」主席迪斯泰爾曼斯（Wim Distelmans）十七日證實，一名醫生在上週通報該國首起未成年人安樂死病例。該名患者據信只有十七歲，罹患末期疾病。比利時是唯一沒有安樂死年齡限制的國家，但審核過程嚴格且漫長，此前並無未成年申請者通過的案例。

迪斯泰爾曼斯告訴比國《新聞報》（Het Nieuwsblad）：「所幸需要接受安樂死的孩子很少，但這不意味我們應該拒絕他們行使尊嚴死亡的權利。」據比利時法語電視台（ＲＴＢＦ）報導，這起安樂死案例發生在比國荷蘭語（Flemish，佛萊明語）地區。迪斯泰爾曼斯表示，醫生使用「緩和鎮靜（palliative sedation）」描述該名患者的病情，顯示他已進入彌留狀態。

比利時是保守的天主教國家，二○○二年將安樂死合法化，一四年表決修正案，取消年齡限制，當時共有八十六名國會議員同意，四十四人反對。投票數個月前的民調顯示，有四分之三的民眾贊成此案。

根據比利時法律，接受安樂死的未成年人必須是末期病患，身受「無法承受的身體痛苦折磨」，並取得父母同意。安樂死必須由病患本人提出，經由心理學家和精神科醫生等專家評估，但因精神疾病產生的痛苦不在此列。根據規定，安樂死必須由合格醫師執行，方法包括為患者注射致命藥劑，以結束其痛苦。

儘管審核標準嚴格，但自○二年以來，比利時選擇安樂死的病患人數成長逾八倍，光是去年就有二○二一例，再創新高。不過，宗教領袖和部分醫生質疑，未成年者是否可以做此重大決定。

上週，比時利卅七歲殘障奧運輪椅賽跑名將福沃特（Marieke Vervoort）在巴西里約受訪時表示，由於不堪病痛纏身，計畫在奧運後接受安樂死，使得安樂死再度成為熱門話題。

荷蘭是全球第一個將安樂死合法化的國家，也允許未成年人安樂死，但必須滿十二歲。盧森堡、瑞士和加拿大，以及美國的奧勒岡、華盛頓、佛蒙特和蒙大拿等州也有合法安樂死，但僅限於成人。比利時、荷蘭和盧森堡還允許「協助自殺」，由合格醫生為末期病患開立致命注射藥劑，再協助病人施打。