美誤炸敘政府軍 停火協議破功

2016-09-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與俄羅斯談判達成的敘利亞停火協議本月十二日生效，但以美國為首的聯軍十七日空襲敘利亞東部的政府軍據點，造成近百人喪生，另有逾百名官兵受傷。美方事後聲稱此舉為「誤炸」，但俄羅斯對此質疑，敦促聯合國安理會召開緊急會議，揚言此事危及停火協議能否落實，讓敘利亞和平進程再添變數。

俄促安理會開緊急會

敘利亞內戰已持續逾五年，支持反抗軍的美國與庇護阿塞德政府軍的俄羅斯，允諾於十二日起停止敵對衝突，聯手打擊「伊斯蘭國（ＩＳ）」。然而，停火協議實施未滿一週，雙方卻三番兩次指控對方未遵守規定，以致零星衝突不斷，人道救援也未能進入戰區，令各界對停火協議的效力感到質疑。

十七日，以美國為首的聯軍從伊拉克出動兩架F-16戰機和兩架A-10攻擊機，空襲敘國東部代爾祖爾省（Deir al-Zour）的政府軍據點，導致至少九十名官兵喪生。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）事後也坦承，盟軍當時以為轟炸地點為「伊斯蘭國」根據地，在俄國官員通知可能有敘國政府軍人員及車輛遭擊中後，聯軍立即停止空襲，此次事件僅是「誤炸」。

然而，阿塞德政府與俄羅斯皆堅稱，此次攻擊並非意外，而是「嚴重、明目張膽」的挑釁，俄方更要求聯合國安理會召開緊急會議。美國駐聯合國大使鮑爾（Samantha Power）則批評，俄方從未在阿塞德政權造成飢荒及動亂時要求召開緊急會議，如今根本是在作秀。鮑爾也重申，美方將對此事展開調查，並記取教訓。

俄羅斯還指控澳洲也參與這起攻擊行動。澳洲國防部十八日表示，將配合聯軍對此次事件的調查，並向死傷官兵家屬表示哀悼。

俄指稱伊斯蘭國趁亂挺進

俄國駐聯合國大使丘爾金（Vitaly Churkin）說，美軍攻擊敘國政府軍，為停火協議畫上一個大問號。俄國外交部發言人札哈洛娃（Maria Zaharova）則指控，敘國政府軍正在代爾祖爾省與伊斯蘭國為爭奪機場控制權而激烈交戰，美國及聯軍卻在此時發動四次空襲，使伊斯蘭國得以趁亂挺進，因此美方毫無疑問是在袒護伊斯蘭國。敘國政府也聲稱，這些攻擊證明美國及其盟邦為了推翻阿塞德政權而支持伊斯蘭國。

在此同時，與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）十八日聲稱，旗下聖戰士在代爾祖爾擊落一架政府軍戰機。據稱該名飛行員已喪命。