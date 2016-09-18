梵蒂岡首席驅魔師病逝

2016-09-18

91歲傳奇神父

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕當代執行最多正式天主教驅魔儀式的神父阿摩斯（Gabriele Amorth）十六日病逝於羅馬，享壽九十一歲。阿摩斯身為驅魔人三十載，執行過逾七萬回驅魔儀式，也是「國際驅魔師協會」創始人。

阿摩斯生於一九二五年，義大利人，一九五一年獲教廷正式任命為神父，一九八五年獲正式驅魔資格認可，他曾表示「魔鬼已經潛伏於梵蒂岡內」，諸如神父性侵醜聞等，正是魔鬼作亂的證據，阿摩斯也描述自己樂於從事驅魔人的工作，「魔鬼善於隱藏、操多種語言，有時候還令人同情，魔鬼常常捉弄我，但我樂於我的工作（驅魔）」 。

阿摩斯曾指出，著名電影「大法師」所描繪的魔鬼附身現象頗為真實，遭魔鬼附身者常力大無比，五、六人才能壓制住，然而他也說明過，在他執行驅魔儀式的數萬個案中，真正被附身的其實很少。

批伊斯蘭國 「魔鬼在地上的化身」

阿摩斯神父對於與魔鬼爭戰的詮釋經常令人側目，他認為靈學層面上，世界只有「聖靈與魔鬼」兩種區分。他曾公開詮釋希特勒、史達林的行為「肯定」受魔鬼附身，「順從了魔鬼」，而伊斯蘭國（ＩＳ）則是「魔鬼在地上的化身」。阿摩斯也認為瑜伽等東方修行法及輪迴信仰，英國女作家羅琳暢銷小說「哈利波特」系列鼓吹魔法，皆是與善相悖，當予譴責。

阿摩斯也認為當前世界，「以聖經經學來說，魔鬼正在瘋狂作亂當中。」他的友人、驅魔師西班牙神父佛特表示，「與魔鬼作戰多年後，阿摩斯終於可以休息了」。