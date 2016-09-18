俄國會大選 將首度選出克里米亞議員

2016-09-18

美重申：克里米亞是烏克蘭一部分 不承認選舉正當性

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄國十八日將舉行國會下議院「國家杜馬」選舉，二○一四年從烏克蘭併吞而來的克里米亞也將首度選出其下院議員。美國國務院十七日重申，克里米亞是烏克蘭的一部分，將不承認俄國在克島的選舉，同時對俄國的相關制裁將持續到俄方將克島的控制權交還烏國為止。

烏克蘭政府對俄國將在四個烏克蘭城市與克里米亞外交辦公處設立大選投票站大為不滿，烏國外交部強調，不允許在烏國境內舉行俄國選舉投票，也警告各國不要派觀察員監督克島的俄國大選，否則將視為侵犯國土。但普廷的發言人佩斯科夫反嗆說：「俄國不打算與其他國家討論領土上的選舉過程。」俄國選委會表示，約八萬選民生活在烏國。

國家杜馬 形同克宮橡皮圖章

橫跨十一個時區、約一．一億名俄國登記選民十八日將投票選出四百五十名、未來五年的國家杜馬議員。參選的十四個政黨中，僅兩個為反對黨，逾六千五百名候選人中，僅二十三人為獨立候選人。上屆下院僅有一名反對派議員，該機構被廣泛視為是克宮的橡皮圖章。

低油價加上西方國家因烏克蘭問題實施制裁，致使俄國正處於總統普廷掌權十六年來最漫長的經濟衰退，俄國的貧窮人口創九年來新高，而當莫斯科與西方關係降至蘇聯解體後的冰點，俄國卻出兵敘利亞，展開數十年來首次在前蘇聯區外的軍事行動。

然而凡此種種無損普廷的威望，民調顯示，其支持率約八十％。十八日的大選被視為是二○一八年五月俄國總統選舉的先聲，預料六十三歲的普廷將參選爭取其第四任期，他可望成為繼史達林後，俄國執政最久的領導人。雖然普廷掌控的執政黨「團結俄羅斯黨」民調支持度僅三成一，但因反對勢力微弱，加上議員一半是直選，一半是由比例代表制產生，因此選舉結果毫無懸念，親普廷政黨仍將維持優勢。

部份觀察家認為，這場選舉堪稱俄國最乏味的大選，選情冷，投票率恐低迷。俄國當局因二○一一年操縱選舉而引發大規模示威浪潮，為洗刷惡名，本次允許較多反對派人士參選，並讓他們打電視競選廣告，然而一些反普廷重量級人物仍被禁止參選。