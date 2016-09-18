調侃希拉蕊「試試保鑣不配槍」川普再挨批煽動暗殺
2016-09-18
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普，十六日再度為槍枝暴力議題，槓上呼籲加強槍枝管制的民主黨對手希拉蕊，譏諷其保鑣執勤時不應配戴槍枝。川普此言再被外界解讀為有意煽動暗殺希拉蕊的暴力行為，立即遭希拉蕊陣營強烈譴責。
川普八月於美國北卡羅萊納州的造勢大會上，曾語焉不詳地指出擁槍權的民眾有辦法「對付」希拉蕊，被認為是在鼓勵民眾暗殺希拉蕊。十六日，川普在邁阿密的競選活動上再次向著台下的支持群眾表示，美國秘勤局派去保護希拉蕊的保鑣應自動放棄配槍、並解除所有武裝，「再看看她會發生什麼事」。
川普指出，因為希拉蕊想要摧毀賦予美國公民擁槍權的憲法第二條修正案，這代表「她自己不想要槍枝」，所以其保鑣也理應立即放下武器。川普語畢還高聲尋求群眾附和，並指出「這將會非常危險」。
對於川普在槍枝議題上的連連挑釁和奚落，美國媒體解讀為是在慫恿暗殺希拉蕊的暴力行為。而希拉蕊的競選經理穆克（Robby Mook）也立即聲明，川普慣於鼓吹群眾暴力，不論他是在造勢場合煽動抗議者，或者只是想開個玩笑，這對於一個有意競逐三軍統帥大位的人，都是令人無法接受的品行。穆克還批評，川普根本不夠格擔當一名總統候選人，該是共和黨領袖挺身而出聲討川普失序行為的時候了。
病後民調 希拉蕊仍領先川普4％
在此同時，路透和易普索（Ipsos）本月九日至十五日最新民調顯示，儘管希拉蕊近期因為感染肺炎而使選情出現波動，但仍以四十二％的支持度領先川普的卅八％。而根據另一項民調，候選人健康議題對美國民眾投票意向影響並不大。
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