IS性奴 出任UN親善大使

2016-09-18

〔編譯張沛元／綜合十六日外電報導〕曾淪為伊斯蘭教遜尼派極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）性奴、但最後幸運脫逃的伊拉克少數民族亞茲迪族女子納蒂雅．穆拉德．貝西．塔哈，十六日成為聯合國的「人口走私倖存者尊嚴」親善大使，這是首度由暴行受害者出任親善大使，呼籲世人重視ＩＳ的罪行與為受害者討回公道。

呼籲全球重視ＩＳ罪行並制裁

二十三歲、名列二○一六年美國時代雜誌百大影響人物之一的穆拉德，將致力提升世人對人口走私受害者的苦難的了解，特別是難民、婦女與女童；穆拉德呼籲為ＩＳ受害者討公道，以及認為ＩＳ在二○一四年攻擊不信奉伊斯蘭教的亞茲迪族的暴行應被視為種族大屠殺。

二○一四年八月，ＩＳ奪下伊北城鎮辛賈爾，穆拉德遭擄走，帶往伊北大城摩蘇爾，慘遭ＩＳ成員集體性侵到昏厥，甚至還被多次轉賣。穆拉德十六日在紐約聯合國總部的典禮上說，類似受害者非僅她一人，「也許我比較幸運。我找到脫逃方式，但其他數千人卻沒能做到。」

穆拉德以顫抖的聲音要求將ＩＳ成員繩之以法。穆拉德說，她最大的恐懼就是一旦ＩＳ瓦解，好戰份子與恐怖份子就刮掉鬍子重返市街，彷彿什麼事都沒發生過一樣，「我們不能讓這種情況發生。」

伊拉克與英國十九日將在聯合國總部推動一項要求ＩＳ為其罪行負起責任的運動，屆時穆拉德與英國外長強森都將出席。