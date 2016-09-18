美前國務卿驚爆：以色列擁200核彈 瞄準伊朗

2016-09-18

俄國駭客入侵鮑威爾電郵並公開

〔編譯茅毅／綜合報導〕駭客無孔不入，本週揭露了美國前國務卿鮑威爾的一批私人電子郵件，他在當中一封電郵中與一位友人討論以色列的核武能力，指稱以國擁有兩百枚核彈頭，且伊朗領導階層清楚它們全都瞄準了德黑蘭。對此，以色列與美國官員全都拒絕回應。前述內容為駭客揭露一連串鮑威爾電郵中最新的一封，美聯社認為，此舉似乎意在影響今年總統大選。

這封顯然是由俄國駭客本週揭露的電郵，來自鮑威爾的個人Gmail帳號，先由DCleaks.com網站公布，該網站被認為與俄羅斯情報單位的駭客關係密切。而透露以國核武實力的電郵，被公布在「Lobelog」外交政策網站上，內容旨在談論以國總理納坦雅胡二○一五年三月三日就伊朗核子協議引發的危險向國會發表演說，發送日期為同一天，收信人是美國民主黨金主里茲（Jeffrey Leeds）。

鮑威爾在電郵中寫道，就算伊朗政權最終可以弄到一枚原子彈，他也不認為德黑蘭會真敢動用，因為「德黑蘭那些傢伙知道，以色列有兩百枚，全都對準了德黑蘭，而我們（美國）可有數千枚」。

鮑威爾澄清：以國核武數量是推估

鮑威爾在私人電郵曝光後，十六日透過發言人向美聯社表示，其在電郵中談到的是眾所周知對以國核武數量的估計。鮑威爾強調，有關以色列核武能力的情資，他迄未聽取過任何簡報，或從美國消息來源有所知悉，「他與許多人一樣，藉公開的消息來源，相信以國可能擁有核武能力且推測其數量為兩百枚」，「該電郵係他離開公職後十年所寫，同時他迄未（接受）機密之事的簡報」。

美聯社報導，已七十九歲的鮑威爾並未表明自己是否仍保有機密情資的安全許可。鮑威爾其實並非首位公開談論以國核武的美國政府最高層級官員，前總統卡特亦曾在專訪及演說中說過，以國擁有的核彈頭在一五○至三百枚之間。

鮑威爾是在第一次波斯灣戰爭中一戰成名，除國務卿外，還歷任白宮國家安全顧問和參謀首長聯席會議主席。

美、以兩國政府 拒絕評論

對鮑威爾的爆料，美、以兩國政府十六日皆對此事三緘其口，國務院發言人柯比十六日回應，「我不會討論情報之事」；以國駐美大使館發言人巴多夫十六日同樣拒絕評論。儘管外界咸信以國數十年前即研發出核武，但該國至今從未宣告其為核武國家。以、美國兩國政府均將以國武器計畫的存在視為機密資訊。以國一貫採取所謂核子模糊政策，針對其核武庫存的存在與否，既不公開證實，亦不否認。

以色列對美國的影響力強大，以致在美國討論以國核武十分敏感。美國能源部的「洛薩拉摩斯國家實驗室」一名政治科學家道爾（James Doyle），在二○一三年一篇學術文章中，只因為把以色列列入可能擁有核武國家名單，就慘遭開除。

而根據「美國科學家聯盟」二○一四年一份報告，據信以國擁有的核武數量在八十到四百枚之間，該報告的作者群估計數字較接近八十枚。