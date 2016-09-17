全球最長閃電 放閃322公里
2016-09-17
〔編譯周虹汶／綜合報導〕世界氣象組織（WMO）十四日新增的兩筆「極端天氣與氣候世界紀錄」指出，全球最長閃電有兩道，各發生於二○○七年美國奧克拉荷馬州與二○一二年法國南部，兩者分別以綿延距離最長、持續時間最久奪冠。
最持久閃電撐7.74秒
奧克拉荷馬州二○○七年六月二十日出現的最長閃電，現蹤於該州東北部土爾沙郡（Tulsa）海拔約九六五六公尺處，花了略多於五秒的時間，一路向西延伸至位於該州西北部的奧克拉荷馬狹地（Oklahoma Panhandle），總距離近兩百英里（約三二二公里）且多次觸地，連位在奧州東北方的科羅拉多州專家都親眼見證它的威力。一二年的南法閃電，電光則延續長達七．七四秒。
WMO表示，「我們應對閃電更警戒，如果它能跑兩百英里遠」，「一旦打雷，進去室內。」美國航太總署（NASA）馬歇爾太空飛行中心研究人員藍恩（Timothy Lang）也指出，「閃電可能出現在數十或上百英里外，然後來到你身邊。就算暴風雨已過去，你仍須留意閃電可能打到的地方。」
氣象學家過去建議民眾，暴風雨來襲時，應採「30/30」法則：看到閃電後，數三十秒，倘若超過這時間才聽到雷聲，一般可繼續戶外活動；若不到三十秒就聽到，則應立刻進入室內，三十分鐘後才能外出。但藍恩建議重新評估這類法則，因它們雖可能降低風險，但非「沒有風險」，一切要看「閃電打哪來」。不過，WMO指出，上述極端案例出現在非常惡劣的綜合天候下，「多數閃電還是落在『30/30』法則內」，建議民眾繼續遵守該項基本原則。
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