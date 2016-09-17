中國釋放遭拘加國公民 疑有條件交換

2016-09-17

〔編譯陳正健、駐加特派記者張伶銖／綜合報導〕因涉嫌從事間諜活動遭中國拘禁兩年的加拿大公民高凱文（Kevin Garratt），十三日被驅逐出境，十五日回到加拿大。由於加國總理杜魯道日前才結束訪中行程，中國總理李克強也將訪問加拿大，高凱文的獲釋時機非常敏感。專家分析指出，中、加兩國可能有條件交換，加拿大也將遣返貪污的中國官員回國。

加國可能同意遣返涉貪官員

高凱文與妻子於二○一四年八月在北韓邊境的遼寧省丹東市被捕，被控竊取國家機密，但妻子未獲起訴，隔年二月獲得保釋後先行回國。兩人都是基督徒，曾在當地經營咖啡廳，也積極協助對北韓的人道援助。

高凱文於今年四月二十日受審，丹東市法院於十三日做出裁決將他驅逐出境。對此，高凱文家人發表聲明表示，非常感謝各國的關注與祈禱，以及許多致力於令他獲釋的人員。

本案一度引發中、加兩國關係緊張，因為兩夫妻被捕的前一週，加拿大才控訴中國的駭客活動，一名被美國通緝的中國籍男子在加國被捕，罪名是竊取戰鬥機機密，外界曾質疑中國以高凱文案做為報復。

今年八月，杜魯道前往杭州參加二十國集團峰會時，曾多次與中方提到高凱文案。高凱文的獲釋被視為杜魯道的一次外交政績，但他與中方有無利益交換令人質疑，因為李克強將於二十一日至二十四日訪問加拿大，中國不僅是加國第二大貿易夥伴，也強力拉攏該國進入亞投行。加國八月時已表示將申請加入。

前加國駐中大使、布洛克大學教授伯頓（Charles Burton）分析說，中國有多名貪污官員逃亡加拿大，但因兩國間無引渡條款，北京可能以高凱文案做為交換條件。