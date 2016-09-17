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美非裔少年掏假槍 遭白人警真槍射殺

2016-09-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國又傳白人員警擊斃黑人的敏感案件。警方十五日說，俄亥俄州首府哥倫布市十四日夜晚發生一起持械搶劫案，警方據報後到現場，在一名十三歲黑人少年金恩從腰帶拔出一個疑似是手槍的物體後，一名白人員警即朝他開槍，送醫後回天乏術，之後確定死者拿的是BB彈空氣槍。

哥倫布市警察局長雅各在記者會中提到，這是一場悲劇，「是任何員警最不想要的」。雅各舉起一張同款BB槍的圖像稱，「它看來像一把可殺死你的槍枝」。雅各指認開槍員警為梅森，擁有九年資歷，已調職等候調查，陪審團最終將決定是否起訴梅森。

警方表示，有人報案發生持械搶劫案，受害者向員警稱，一群男子向他要錢，還拿槍威脅他。現場員警不久就發現包括金恩在內的三名男性，試圖盤問之際，死者與十九歲的布萊克斯頓逃入小巷，警方在後追趕，隨後金恩中槍。布萊克斯頓已獲釋，警方現正尋找前述第三名男子。

布萊克斯頓受訪時表示，「我們洗劫了某人…條子叫我們蹲下，我們照辦，但我朋友（金恩）站起來逃跑了…他跑的時候，條子就開槍打他」。布萊克斯頓還稱，死者被打了四、五槍。

金恩的家人委請律師發布聲明稱，許多證人的陳述與開槍員警的說法截然不同，將要求進行獨立調查，「泰瑞遭謀殺，顯然令其家人心痛」。包括死者家人在內的逾一五○人十五日在金恩陳屍處附近舉行燭光祈禱。

俄州在二○一四年曾發生類似案件，十二歲黑人少年萊斯在克里夫蘭遭白人員警槍殺，之後的調查顯示，萊斯當時拿的是一把BB彈假槍。萊斯之死成為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的號召力，也引發全美反對員警對少數族裔使用過度武力的示威運動。

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  • 美國俄亥俄州哥倫布市十四日傳出十三歲黑人青少年行搶後逃跑並拔出BB彈空氣槍而被警方槍殺的案件，圖為哥倫布市警局局長雅各十五日向媒體展示死者當時拿出的同款玩具槍圖片。（美聯社）

    美國俄亥俄州哥倫布市十四日傳出十三歲黑人青少年行搶後逃跑並拔出BB彈空氣槍而被警方槍殺的案件，圖為哥倫布市警局局長雅各十五日向媒體展示死者當時拿出的同款玩具槍圖片。（美聯社）

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