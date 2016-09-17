美非裔少年掏假槍 遭白人警真槍射殺

2016-09-17

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國又傳白人員警擊斃黑人的敏感案件。警方十五日說，俄亥俄州首府哥倫布市十四日夜晚發生一起持械搶劫案，警方據報後到現場，在一名十三歲黑人少年金恩從腰帶拔出一個疑似是手槍的物體後，一名白人員警即朝他開槍，送醫後回天乏術，之後確定死者拿的是BB彈空氣槍。

哥倫布市警察局長雅各在記者會中提到，這是一場悲劇，「是任何員警最不想要的」。雅各舉起一張同款BB槍的圖像稱，「它看來像一把可殺死你的槍枝」。雅各指認開槍員警為梅森，擁有九年資歷，已調職等候調查，陪審團最終將決定是否起訴梅森。

警方表示，有人報案發生持械搶劫案，受害者向員警稱，一群男子向他要錢，還拿槍威脅他。現場員警不久就發現包括金恩在內的三名男性，試圖盤問之際，死者與十九歲的布萊克斯頓逃入小巷，警方在後追趕，隨後金恩中槍。布萊克斯頓已獲釋，警方現正尋找前述第三名男子。

布萊克斯頓受訪時表示，「我們洗劫了某人…條子叫我們蹲下，我們照辦，但我朋友（金恩）站起來逃跑了…他跑的時候，條子就開槍打他」。布萊克斯頓還稱，死者被打了四、五槍。

金恩的家人委請律師發布聲明稱，許多證人的陳述與開槍員警的說法截然不同，將要求進行獨立調查，「泰瑞遭謀殺，顯然令其家人心痛」。包括死者家人在內的逾一五○人十五日在金恩陳屍處附近舉行燭光祈禱。

俄州在二○一四年曾發生類似案件，十二歲黑人少年萊斯在克里夫蘭遭白人員警槍殺，之後的調查顯示，萊斯當時拿的是一把BB彈假槍。萊斯之死成為「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動的號召力，也引發全美反對員警對少數族裔使用過度武力的示威運動。