歐巴馬在美出生 川普終於認了

2016-09-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普多年來無視總統歐巴馬生於夏威夷的事實，仍力主他生於美國境外，沒有擔任總統的資格。川普質疑歐巴馬總統合法性的言行讓他流失大量非裔選票，為了入主白宮，其競選團隊十五日深夜聲明說，川普現已相信歐巴馬生於美國，並指該爭議的始作俑者是民主黨對手希拉蕊，而川普則為此「醜陋事件」劃下句點。

事實上直至十五日，川普在接受華盛頓郵報的訪問時，仍不承認歐巴馬的出生地，當晚希拉蕊在「國會西語裔黨團協會」的演說中，緊咬川普的拒絕表態，她說：「他再度被問及總統歐巴馬生於何地，但他仍不回答夏威夷，仍不回答美國。這個人想當我們下一任總統？他何時會停止這種難堪的偏執？」

數小時後，川普競選團隊發言人米勒聲明說：「二○一一年，川普成功迫使總統歐巴馬公布其出生證明，而使這起醜陋事件終於有了結論。川普讓這個由希拉蕊與其團隊率先提出的議題結束，他為總統與國家做出重大貢獻。」

他補充：「毫無爭議的，川普是結案人，在其他人辦不到時，他成功獲取總統歐巴馬的出生證明，川普相信歐巴馬總統生於美國。」

事實上，自歐巴馬公布其出生證明後，川普仍一再在該議題上煽風點火，二○一二年八月，他在推特上說：「一個『極度可信的消息來源』致電給我，告訴我歐巴馬的出生證明是假的。」而在選戰期間，他不再談論該議題，但也拒絕撤回他之前的言論。

米勒宣稱，希拉蕊在二○○八年與歐巴馬在爭取總統候選人提名的民主黨初選中挑起該議題。美聯社指出，此說無事實根據，長期以來希拉蕊也一再否認。

希拉蕊的發言人法隆指出，川普只發聲明並不夠，「川普必須在鏡頭前自己說出，並因企圖消解美國首位非裔總統的合法資格而坦承犯錯。」川普也確實曾表示，不應相信其助理代表他發言，他說：「唯一算數的引述是引述自我本人。」在各方壓力下，川普十六日於競選場合中，終於親口說出「總統歐巴馬出生在美國，句點」。

川普將逆轉勝？ 搖擺州選情看俏

最新民調顯示川普正不斷拉近與希拉蕊的差距。哥倫比亞新聞網與紐約時報的民調顯示，若川普與希拉蕊捉對廝殺，希拉蕊小贏川普兩個百分點（四十六％對四十四％），若加上第三組候選人，則兩人以四十二％勢均力敵。川普在所有重要的搖擺州皆扭轉情勢，彭博民調顯示，他在俄亥俄州取得五％領先，美國有線電視新聞網（CNN）的民調顯示，川普在佛州領先三％。