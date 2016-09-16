一度喊停 英放行中資核電廠
〔編譯魏國金／綜合報導〕英國首相梅伊十五日批准價值兩百四十億美元的欣克利角Ｃ（Hinkley Point C）核電廠興建案，這座由中國出資八十億美元，法國電力公司（ＥＤＦ）出資一百六十億美元的核電廠，在七月簽約前數小時，因梅伊對中國在關鍵基礎設施案持有大量股權，產生國安疑慮緊急暫停，引發英中關係緊張。
位於英格蘭西南部索美塞特郡的欣克利角Ｃ核電廠，將是英國廿年來第一座新建核電廠。英國商業大臣克拉克指出：「在徹底評估後，我們將採用一系列提高安全的措施，並確保欣克利在沒有政府同意下，不得轉手。因此，我們決定繼續進行一個世代以來，首座核電廠的興建案。」根據新的保護措施，當局將有權停止ＥＤＦ在該案完成前與完成後，出售其控股權。
他也說，該案將製造兩萬六千個工作機會，並確保英國七％的電力需求六十年，「這將大力推升經濟」，並有助於填補二○二五年燃煤發電廠關閉後的供電缺口。英國則以每千度電九十二．五英鎊的保證價格，收購卅五年。
ＥＤＦ執行長萊維對於英國當局的決定大表歡迎，他說，該動作「重啟了歐洲的核能發電」。法國總理瓦爾讚揚該案是法國核子產業與國內就業的「絕佳消息」。法國總統府說，梅伊十四日晚間致電總統歐蘭德，告知他英國當局批准該案。
持有該案三分之一股權的「中國廣核集團」（ＣＧＮ）對此也聲明表示歡迎，ＣＧＮ計畫投資數件英國核電廠案，其中包括與ＥＤＦ興建並營運的英格蘭東南部艾塞克斯「布拉德維爾」（Bradwell）核電廠，該電廠將由中方主導，使用的是中國自主技術研發的華龍一號反應爐。
英國政府聲明說，內閣將對於投資關鍵基礎設施的外資實施新的法律架構，以使當局「在未來所有的核電廠新建計畫握有特定股份，因此沒有當局的同意下不得出售大量持股」。
倫敦政經學院歐盟與中國關係專家吉普納說，該架構雖針對中資而設計，卻非僅針對中國投資案，是非常圓滑的解決之道。他說：「布拉德維爾電廠意義深遠，因其顯示英中雙邊關係的轉變，中國發展自己核產業，布拉德維爾意味中國的華龍一號反應爐首度外銷歐洲。」
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標題：一度喊停 英放行中資核電廠
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