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峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷

2016-09-16

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼峇里島十五日驚傳意外，一艘載有卅五名乘客的觀光快艇在出航時爆炸，造成兩人死亡、大約廿人受傷，船上都是外國旅客，傷者都已送醫治療。印尼警方已經排除船上放有炸彈。

印尼警方表示，這艘快艇是從峇里島東部的巴東灣（Padang Bai），駛往鄰近的度假島嶼吉利群島（Gili）的德拉娜安島（Trawangan），不料出海約五分鐘後，在離岸約兩百公尺處爆炸，尾艙玻璃被炸碎，座位也被掀起。

法新社報導，船上旅客國籍包括英國、法國、義大利、葡萄牙、愛爾蘭和西班牙等國家，快艇上另有四名船員。

峇里島卡朗阿森（Karangasem）海域警長蘇根（Sugeng Sudarso）表示，罹難者分別為一名奧地利女性和一名歐洲女性（警方起初稱她來自德國）。

蘇根表示，其中一名死者遭船隻碎片擊中頭部，受到重創死亡，其他乘客也因此受傷。

警方原先出動拆彈小組進行調查，但已排除是炸彈引爆所致。蘇根說，根據所有乘客的證詞，以及他的親身所見，爆炸源頭來自油箱，其上方有一個電池，可能因為電池短路影響了油箱。

印尼由超過一萬七千個小島組成，高度依賴船運，但船難事件非常頻繁。去年，一艘從峇里島航行至龍目島（Lombok）的渡船發生爆炸，一共造成數十名乘客受傷，爆炸也同樣來自油箱。

這起事件令人聯想起二○○二年峇里島夜店爆炸案，犯案的是激進團體「伊斯蘭祈禱團」，一共造成二百零二人死亡，大多數死者都是觀光客。近來年，許多印尼穆斯林前往投靠「伊斯蘭國」，令人憂心他們返國後發動恐攻。

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  • 警方事後在船上蒐證。（美聯社）

    警方事後在船上蒐證。（美聯社）

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