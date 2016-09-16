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忍者喵星人 讓日老茶鋪變身

2016-09-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕有日本「忍者之鄉」之稱的三重縣伊賀市，近年大力以忍者題材推廣觀光，位於市中心的一家茶鋪老店更是加碼，將店貓打扮成「忍者貓」賣萌攬客，老茶鋪瞬間變成了貓咖啡。

這家名為「村井萬香園」的茶鋪在當地開業約有百年歷史，現年六十三歲第三代老闆村井元治，不但是位專業的煎茶道高手，而且還喜愛收藏忍者的道具。

二○○○年起村井在茶鋪的一角增設了忍者武器、道具展示區，還開辦了手裡劍等忍者暗器的體驗道場，也提供觀光客忍者裝出租服務，成為該市宣傳忍者文化的人氣觀光景點之一。

除了喝茶和推展忍者文化，村井也是一位愛貓人士，他有隻飼養了廿三年的母貓「小咪」，曾經玩票性質地讓牠穿上忍者裝獲得顧客的好評，不過小咪在三年半前過世。兩年半前村井透過動保團體收養了兩隻街貓利休和茶茶，也讓兩隻貓以忍者扮相在店裡常態性登場，結果經電視節目播報，吸引許多貓迷上門，還有外國觀光客慕名而來。

遺憾的是其中公貓利休今年三月遭遇車禍死亡，店裡剩下的母貓茶茶，雖然略顯寂寞，但有顧客上門時仍大方接受拍照，面對鏡頭露出女忍者的犀利目光，展現招財貓的專業本色，讓這家以賣茶和茶點為本業的老茶鋪，頓時成為貓咖啡。

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  • 在日本三重縣伊賀市經營茶鋪的村井元治，將愛貓打扮成「忍者貓」，超萌模樣吸引各地貓迷上門。（取自網路）

    在日本三重縣伊賀市經營茶鋪的村井元治，將愛貓打扮成「忍者貓」，超萌模樣吸引各地貓迷上門。（取自網路）

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