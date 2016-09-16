美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
2016-09-16
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國加州州長布朗十三日簽署新法，該州二○一七年起正式禁止繁殖虎鯨（又名殺人鯨）及用於表演；目前已豢養者則可續留當地，但明年六月起僅能用於生態保育等「教育展示」。由於延燒多年的海洋世界殺人鯨秀爭議終於暫告落幕，美國「海洋世界娛樂公司」（SeaWorld Entertainment Inc.）十五日股價應聲大漲九．四％。
二○一三年發行的美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）紀錄片《黑魚》（Blackfish），透過曾任殺人鯨訓練師的受訪者，揭發「聖地牙哥海洋世界」雄虎鯨提利康（Tilikum）因環境壓力而攻擊人類導致三死真相，以及經營全球最大海洋公園的「海洋世界娛樂公司」一九七○年代捕捉野生虎鯨內幕。加州議會因此於去年立法，三日由布朗正式簽署上述法案，明年起生效。
雄虎鯨平均壽命三十年；雌虎鯨則是五十年，有些甚至可活到百歲。儘管已近四十年不再捕捉野生虎鯨，但因上述紀錄片及派員滲透美國「善待動物組織」（ＰＥＴＡ）等醜聞，「海洋世界娛樂公司」票房與股價近年大幅下跌。為了止血，共擁有二十九隻虎鯨的該公司，旗下三園區今年三月起不再繁殖殺人鯨，同時宣告加州「聖地牙哥海洋世界」知名殺人鯨秀明年熄燈。
因應最新法案，且鑑於海洋世界二十九隻虎鯨中，多數在人工環境中出生，僅五隻野生，因此擁有十一隻殺人鯨的「聖地牙哥海洋世界」，決定把牠們繼續留在園區，讓牠們安全度過餘生，避免受到海洋環境裡諸如漏油與污染的威脅。
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