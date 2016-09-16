美設立大西洋首個海洋保護區
2016-09-16
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統歐巴馬動用總統行政命令，宣布在大西洋創設美國的第一個海洋保護區，保護新英格蘭地區外海的廣大海洋峽谷與水底峻嶺，顯然打算在明年一月卸任前，加緊腳步透過行政命令對海洋做出更多保護。
歐巴馬預定在華府的海洋保護會議上，正式宣布劃設「東北峽谷和海山國家海洋保護區」（Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument），保護位於鱈魚角外海約一百卅英里（約二○九公里）、面積四千九百一十三平方英里（一萬二千七百廿五平方公里），約與康乃狄克州相當的海域。該區域是許多海洋生物的故鄉，包括瀕臨絕種的鯨魚與海龜、古老深海珊瑚與該區特有魚種，但該區海水溫度上升速度預估是全球平均的三倍。
歐巴馬此舉可能會招致共和黨人反對，共和黨人批評歐巴馬利用行政命令劃設保護區損及當地業者；新英格蘭地區海鮮業者也反對成立保護區。但美國非營利組織「自然資源保護協會」的休厄爾，稱此海洋保護區的設立是「令人難以置信的海洋保護與氣候變遷的勝利」。
該大西洋海域被劃設為保護區後，將禁止絕大部分的商業捕魚行為，當地漁民有六十天的時間停止捕魚，但歐巴馬允許捕龍蝦與捕紅蟹漁民繼續作業七年。事實上，為了顧及當地漁業，歐巴馬劃設的海洋保護區，已比上月康州國會代表團提案的保護區來得小。
歐巴馬上月底才宣布大幅擴大夏威夷州外海「帕帕哈瑙莫夸基亞國家海洋保護區」（Papahanaumokuakea Marine National Monument）的範圍，為全球面積最大的海洋保護區，太平洋海面上逾五十八萬兩千五百平方英里（一百五十萬平方公里）的保護區內禁止進行商業捕魚活動。
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