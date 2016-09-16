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殺手作證 杜特蒂組行刑隊殺政敵

2016-09-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓一名男子十五日在參議院聽證會上作證，指控總統杜特蒂（見圖，路透）在擔任達沃市長任內，曾下令其所加入的「達沃行刑隊」以殘暴手段殺害罪犯和政敵，廿五年內就有高達上千人受害，其中不乏杜特蒂競選市長的對手，以及一名司法部國家調查局人員。

稱25年殺害上千人

杜特蒂上任以來厲行掃毒，海內外對其法外殺戮的質疑聲浪不絕，促使菲國參議院對此展開調查。十五日，自稱殺手的五十七歲男子馬托巴圖（Edgar Matobato），在參議院司法暨人權委員會聽證會上表示，杜特蒂自一九八八年當選達沃市長起，就已成立由員警、前共產叛軍組成的「達沃行刑隊」。身為其中一員的他，曾親耳聽見杜特蒂下達暗殺指令，更親身參與其中五十起任務。

馬托巴圖表示，杜特蒂想要剷除的對象除了毒犯、強暴犯、強盜等罪犯之外，還包括杜特蒂本身的仇敵，包括對杜特蒂加以批評的電台名嘴帕拉（Jun Pala），以及當年與杜特蒂角逐市長之位的諾古拉斯（Prospero Nograles）四名保鑣。不僅如此，馬托巴圖憶稱，一九九三年他與行刑隊在一次任務途中，遭到司法部調查人員阻擋，杜特蒂聞風而至後便親手槍決該人員，「射光兩個烏茲衝鋒槍的彈匣」。

此外，據馬托巴圖供稱，杜特蒂也曾在二○○九年下令伏擊時任人權委員會主席、正積極調查杜特蒂法外殺戮事宜的政敵德利馬（Leila de Lima），但最後並未得逞。諷刺的是，本次的聽證會也正是由目前擔任參議員的德利馬所召開。更有甚者，馬托巴圖還透露，一九九三年的清真寺爆炸案，也是他奉杜特蒂之命而執行，目的是報復當年天主教堂被炸一事。

「把人當雞隻宰殺」

馬托巴圖指出，他加入行刑隊的廿五年來，被殺害者高達上千人，這些人被以槍殺、絞殺、焚屍肢解等方式處決，更有人慘遭開腸剖肚、綁上磚塊丟入海中，甚至有罪犯被活生生拿來餵鱷魚，幾乎是「把人當雞隻宰殺」。馬托巴圖坦承，他因良心不安而退出行刑隊，並接受政府的證人保護計畫。然而，自杜特蒂上任後，他擔心自己會被滅口，遂挺身而出揭露真相，盼能盡早終止私刑殺戮。

針對馬托巴圖的指控，杜特蒂的發言人安達那（Martin Andanar）表示，他不認為總統會下這樣的命令，人權委員會早前就已調查過該事件，最後也未提出正式告訴。杜特蒂之子、現任達沃市副市長保羅（Paulo Duterte）駁斥上述指控，稱證詞僅是「瘋子的道聽塗說」。司法部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre）則認為，整起指控是杜特蒂政敵德利馬的陰謀，為的是阻止杜特蒂繼續追查其涉毒事宜。

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  • 前殺手指控菲律賓總統杜特蒂（見圖）在擔任達沃市長任內，曾下令其所加入的「達沃行刑隊」以殘暴手段殺害罪犯和政敵。（路透）

    前殺手指控菲律賓總統杜特蒂（見圖）在擔任達沃市長任內，曾下令其所加入的「達沃行刑隊」以殘暴手段殺害罪犯和政敵。（路透）

  • 前殺手馬托巴圖（見圖）指控杜特蒂組行刑隊殺人，稱廿五年內就有高達上千人受害。（歐新社）

    前殺手馬托巴圖（見圖）指控杜特蒂組行刑隊殺人，稱廿五年內就有高達上千人受害。（歐新社）

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