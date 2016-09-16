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紐約新地標曝光 將媲美巴黎鐵塔

2016-09-16

〔國際新聞中心／綜合報導〕經過好幾個月的猜謎，美國紐約市「公共藝術基金（ＰＡＦ）」十四日公布新的大型公共藝術造景計畫，這個由英國藝術家希斯威克（Thomas Heatherwick）設計的「大船（Vessel）」，將矗立於曼哈頓俯瞰哈德遜河，外型酷似蜂巢，約四十五公尺高，有一五四個縱橫交錯的樓梯，造價高達一．五億美元（約四十七．八億台幣），預定二○一八年底完工，號稱將成為有如巴黎艾菲爾鐵塔般的紐約新地標。

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  • 英國藝術家希斯威克（Thomas Heatherwick）設計的「大船（Vessel）」，，預定2018年底完工。（美聯社）

    英國藝術家希斯威克（Thomas Heatherwick）設計的「大船（Vessel）」，，預定2018年底完工。（美聯社）

  • 外型酷似蜂巢，約45公尺高，有154個縱橫交錯的樓梯，造價高達1.5億美元（約47.8億台幣）。（網路）

    外型酷似蜂巢，約45公尺高，有154個縱橫交錯的樓梯，造價高達1.5億美元（約47.8億台幣）。（網路）

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2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
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