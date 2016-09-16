安倍退房親筆致謝 網友激賞

2016-09-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三本月五日前往中國杭州參加廿國集團（G20）高峰會時，下榻喜來登酒店杭州濕地公園度假村。安倍退房後，酒店清潔人員發現房間桌上留了一張寫著「感謝」的署名字條，酒店經理委託熟人鑑定後確定是安倍筆跡。此事在中國網路上廣泛流傳，網友盛讚安倍字寫得漂亮又禮數周到，還有網友說連這種細節都面面俱到，終於搞懂日本為何強大。由於日中關係回溫，安倍此行受到的重視和禮遇，與兩年前出席北京亞太經合會（ＡＰＥＣ）時遭到的冷落有如天壤之別。