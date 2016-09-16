安倍退房親筆致謝 網友激賞
2016-09-16
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三本月五日前往中國杭州參加廿國集團（G20）高峰會時，下榻喜來登酒店杭州濕地公園度假村。安倍退房後，酒店清潔人員發現房間桌上留了一張寫著「感謝」的署名字條，酒店經理委託熟人鑑定後確定是安倍筆跡。此事在中國網路上廣泛流傳，網友盛讚安倍字寫得漂亮又禮數周到，還有網友說連這種細節都面面俱到，終於搞懂日本為何強大。由於日中關係回溫，安倍此行受到的重視和禮遇，與兩年前出席北京亞太經合會（ＡＰＥＣ）時遭到的冷落有如天壤之別。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 安倍退房親筆致謝 網友激賞
- 我民進黨道賀 盼加深台日合作
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 談判助威 檳榔攤藏2槍33彈
- 傷翁叫不到救護車 警駕巡邏車送醫
- 富創聯貸80億 繳息正常
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 《時尚大腕》蕾哈娜前衛視線
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 感動小英的baby 醫護警消風雨聯手的勇氣
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 天外飛來樹枝破窗 小黃司機破財消災
- 鐵路花東線》水淹鐵軌 花東線富里段搶通
- 鐵皮屋頂颳落路中 13警徒手搬開
- 《釧兒》中秋連演4場 澎恰恰分飾兩角激動落淚
- 《時尚星二代》出道 從小訓練！
- 岩隈喜收16勝 差2勝平松坂紀錄
- 毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
- 《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 中壢封街烤肉 8千多人同樂
- 李健竹無師自通 筆芯刻字雕佛像
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 百年來最慘//強颱重創高雄港 38條纜線也綁不住風明輪
- 海巡岸際雷達 核心設備半數故障
- 女友墜樓 男上香被堵 友嚇跑翻車
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 2擱淺漁船傾斜漏油 環署：無生態浩劫之虞
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 南迴公路 雨中搶通了
- 《時尚星二代》AllSaints，瑪雅的逃脫
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 威力彩頭6摃
- 六甲大丘園產業道路中斷 待搶修
- 烏來雲仙樂園傳將易主 水源局盯水保
- 《軟襯衫 小女人》時尚主編加持Equipment
- 《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance
- 《超人氣 超聯名》Kate Moss X Equipment
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：安倍退房親筆致謝 網友激賞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分