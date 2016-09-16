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我民進黨道賀 盼加深台日合作

2016-09-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日本民進黨昨舉行黨魁選舉，因國籍引發爭議的台裔日本參議員蓮舫順利當選。對此，台灣民進黨發言人邱莉莉表示，民進黨表示最誠摯的恭賀之意，也期待與台灣關係深厚的她，未來能持續深化兩黨間的互動，強化台日兩國的關係與各項合作。

身為蓮舫遠親的遠景基金會董事長陳唐山說，他很樂意看到蓮舫當選，並感到非常驕傲。陳說，雖然蓮舫在選前受到雙重國籍的質疑，但他認為她是「百分之百的日本政治家」。蓮舫有台灣血統，但對日本的付出，相信日本民眾都有感受到。

陳唐山說，蓮舫一直以來都是站在日本人立場從事政治工作，每次選舉也都高票當選，雙重國籍對蓮舫而言，從來不是問題。「做為蓮舫的親戚，我知道她是百分百的日本人。」

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