我民進黨道賀 盼加深台日合作
2016-09-16
〔記者蘇芳禾／台北報導〕日本民進黨昨舉行黨魁選舉，因國籍引發爭議的台裔日本參議員蓮舫順利當選。對此，台灣民進黨發言人邱莉莉表示，民進黨表示最誠摯的恭賀之意，也期待與台灣關係深厚的她，未來能持續深化兩黨間的互動，強化台日兩國的關係與各項合作。
身為蓮舫遠親的遠景基金會董事長陳唐山說，他很樂意看到蓮舫當選，並感到非常驕傲。陳說，雖然蓮舫在選前受到雙重國籍的質疑，但他認為她是「百分之百的日本政治家」。蓮舫有台灣血統，但對日本的付出，相信日本民眾都有感受到。
陳唐山說，蓮舫一直以來都是站在日本人立場從事政治工作，每次選舉也都高票當選，雙重國籍對蓮舫而言，從來不是問題。「做為蓮舫的親戚，我知道她是百分百的日本人。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
- 安倍退房親筆致謝 網友激賞
- 我民進黨道賀 盼加深台日合作
網友回應
熱門新聞
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 《黑世代 酷女孩》油漬搖滾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 留住「狠腳色」 苗農將成立足球隊
- 毒蟲搶監理所被捕 搶喝尿想「搞臭」警察
- 連夜搶修 仍有38萬多戶停電
- 自由談》有病商人賴著不走
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪
- 車潮未爆量》雪隧小塞 蘇花算順暢
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 烏來雲仙樂園傳將易主 水源局盯水保
- 速食店雞腿堡套餐 附贈大強、小強
- 自由廣場》吸毒的人說台灣社會病了…
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Fishing boat leaking fuel
- 《時尚新才女》Gucci 希臘羅馬神話
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 社論》真正有病的不是台灣社會
- 異想區 相依偎
- 《GO!牛爾帶路》東京藥妝購物清單
- 《時尚大腕》蕾哈娜前衛視線
- 雲仙樂園 盛極一時
- 《時尚星二代》Chanel，葳蘿之眼
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 他們這樣說鋒／像自己人 情緒被牽動
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 GTI think tank launches in Washington
- 瑤瑤撞菜喬喬 賭先嫁賺蜜月機票
- 鐵路花東線》水淹鐵軌 花東線富里段搶通
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 200安像背後靈 大王先破本土紀錄
- 大聯盟級規格 鋒哥雕像明揭幕
- 《時尚星二代》AllSaints，瑪雅的逃脫
- 醫學觀念：生男或生女 男方決定
- 李健竹無師自通 筆芯刻字雕佛像
- 亞洲盃女排台爭第2 連假精采賽事預告
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 09/16 各報重點新聞一覽
- 《軟襯衫 小女人》格紋襯衫指標品牌Rails Clothing
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：我民進黨道賀 盼加深台日合作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分