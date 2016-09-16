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蓮舫高票當選民進黨魁

2016-09-16

〔編譯林翠儀／綜合報導〕台裔日本參議員蓮舫十五日以壓倒性的票數當選最大在野黨民進黨的黨代表，成為該黨首位女黨魁。蓮舫表示，她將帶領民進黨重新站起來，讓選民願意再度支持民進黨。選前陷入「雙重國籍」風波的她在接受台灣媒體訪問時表示，台灣是她父親的故鄉，她在日本努力，希望台灣民眾能為她加油。

四十八歲的蓮舫在二○○四年獲民進黨的前身民主黨提名參選東京選區參議員，從電視新聞記者轉戰政壇。二○○九年民主黨執政宣布要揪出政府內部被浪費的經費，指派蓮舫擔任事業甄審作業負責人，蓮舫以犀利的言詞和形象受到矚目，隔年被菅直人政府延攬入閣成為行政革新相。

蓮舫具有高人氣，即使在二○一○年民主黨聲勢逐漸走下坡，她仍可在東京選區拿下史上最高票的一七一萬票連任成功，今年她再度以一一二萬票第三次當選參議員。

六月下旬東京都知事舛添要一因私帳公報醜聞閃電下台，原本傳出蓮舫有意出馬角逐，但到最後關頭她出面否認並表態「志在攻頂」，被媒體解讀為志在首相大位。八月初蓮舫宣布競選民進黨黨代表，並以「隨時做好打破玻璃天花板」的說法明志。

蓮舫的黨魁任期三年至二○一九年九月止，上任後緊接著面對廿六日起召開的臨時國會及十月舉行的眾院東京十區及福岡六區補選。蓮舫表示，她將帶領民進黨重新站立成為選民願意再度支持的政黨。

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  • 台裔日本參議員蓮舫十五日高票當選日本民進黨首位女黨魁。對手之一的黨內大老前原誠司（後），獲得的支持點數還不到蓮舫的一半。（法新社）

    台裔日本參議員蓮舫十五日高票當選日本民進黨首位女黨魁。對手之一的黨內大老前原誠司（後），獲得的支持點數還不到蓮舫的一半。（法新社）

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