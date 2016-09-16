健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
2016-09-16
〔編譯張沛元／綜合報導〕距離十一月投票日不到八週之際，美國共和黨總統候選人川普與民主黨候選人希拉蕊．柯林頓，迫於外界要求資訊透明的壓力，分別披露個人醫療或健康細節。川普十五日首次公布體檢報告，醫生說他「身體狀況極佳」。希拉蕊則強調她的肺炎病情正逐漸好轉，十五日恢復造勢行程。
希拉蕊陣營發佈她的內科醫生巴達克（Lisa Bardack）女士的信函，指出希拉蕊在九日確診罹患「輕微、非傳染型」的肺炎後，病情持續改善。巴達克自十一日起多次評估希拉蕊的病情，判定她在服用抗生素與休息後正逐漸康復…，「她（希拉蕊）持續保持健康，足以擔任美國總統。」六十八歲的希拉蕊十一日出席紐約九一一恐怖攻擊事件十五週年紀念活動時，因身體不適提前離席，其競選團隊稍後坦承希拉蕊罹患肺炎。
川普則是先在十四日錄製電視節目「奧茲醫生秀（Dr. Oz Show）」時，提及個人健康細節與上週體檢結果。根據參與錄影的現場觀眾轉述與節目預告，七十歲的川普向主持人奧茲（Mehmet Oz）透露，他固定服用降膽固醇藥物立普妥（Lipitor），他愛打高爾夫球但不運動，體重二三六磅（約一○七公斤），想再瘦十五到廿磅（約六．八到九公斤）。據報導，奧茲對川普的健康狀況似乎頗為滿意，說他只是「稍微過重」。
川普醫生波恩史坦（Harold Bornstein）十五日公布他的體檢報告，指出川普不菸不酒，膽固醇、血壓、肝臟和甲狀腺功能都正常，二○一四年和今年的心臟檢查也顯示沒問題，亦無家族病史。「總之，川普先生的身體非常健康」。波恩史坦去年底便曾發信為川普健康掛保證，但招致外界普遍質疑。
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