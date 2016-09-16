川普離題譙希拉蕊 女牧師打臉

2016-09-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普，十四日在今年初因鉛水危機引發全美關注的密西根州佛林特市（Flint），演說抨擊對手希拉蕊時被主辦人打斷，要求克制，之後並遭數名在場民眾尖銳詰問，川普快速結束演說，演說歷時僅六分鐘。

表揚大會變政治演說 聽眾爆氣

川普十四日在「伯特利衛理公會」演說時保證：「我們將有效解決鉛水危機，佛林特將回歸正常，更重要的是，我們將帶回工作機會。過去，汽車在佛林特製造，而墨西哥的水喝不得，現在是汽車在墨西哥製造，而佛林特的水喝不得。」

非裔人口為多的佛林特市在棄用底特律自來水供應，改用佛林特河水後，爆發鉛水污染，今年一月間，該市因鉛水問題宣佈進入「緊急狀態」，當時逾十萬居民已喝了十八個月的鉛水。

川普轉而抨擊希拉蕊支持自由貿易，導致佛林特經濟不振，他說：「希拉蕊在經濟上的失敗正如她在外交政策上的失敗，她碰過的議題樣樣行不通，現在希拉蕊……」，他話還未落定，牧師提孟斯便走向他說：「川普先生，我邀請你來此是要你稱許我們在佛林特的貢獻，而非發表政治演說。」

川普回應：「好的，那麼我回到佛林特的主題，ＯＫ？佛林特的痛苦是許多不同的失敗造成的。」然而，該尷尬時刻只是這場演說中數個令人不自在的場景之一。

一名婦女打斷他，指控他「歧視黑人房客」，她意指一九七三年司法部對他及其父在紐約市所屬大樓的租賃措施，提出的民權訴訟。川普回以：「絕沒有，你錯了！」川普驟然結束演說，但更多質問此起彼落，他步下講台時，一名非裔婦女大喊：「你說非裔美國人不會有損失是什麼意思？」川普近來呼籲非裔選民轉而支持他。牧師介入，要求民眾安靜，她說，川普「是我們的客人」，應受尊重。

川普後來在俄亥俄州的造勢大會上表示，他不會因不受歡迎而氣餒，他說：「我願意到各處造勢，甚至是公開反對我的地方，那些社區中的一些人不打算投票給我，沒有關係，我將是所有美國人的總統。」兩週前，他參加底特律一間非裔為主的教會聚會，而教堂外聚集近兩百名抗議群眾。