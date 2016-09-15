美軍援以色列 十年380億美元

2016-09-15

創對外軍援金額最高紀錄

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕美國與以色列十四日將在華府簽署下一輪十年軍援備忘錄，美方許諾二○一八年舊備忘錄到期後，繼續提供以色列為期十年軍援，總金額達三百八十億美元，寫下美國對外軍援金額新高。以色列亦做出讓步，自二○二○年起逐步減少採購自製武器，最終全部改購美製。

路透報導，這次談判歷時十個月，折衝關鍵在於以國希望美國軍援預算仍能部分採購自家軍火工業產品。過去三十年間，美國允許以色列將軍援資金部分轉移到培育本國國防工業，有四分之一美援以色列用於培育自家軍火工業。耶路撒冷方面原先傾向等待新任美國總統開出更佳條件，然而以色列總理納坦雅胡認為在歐巴馬任內敲定，避免新總統不確定性，較為有利於以色列。

美聯社報導引述要求匿名高層官員表示，以國讓步，除全部改購美製軍火將削弱本身軍火工業發展外，還包括減低軍援金額要求，先前以色列的期望為每年四十五億美元。另外，以色列也同意不再把美軍軍援用來購買燃料。

以同意減自製 未來全買美製

新備忘錄中，美國承諾每年固定五億美元助以色列發展飛彈防禦系統，而非目前每年經過國會同意的「自由裁量支出」方式；以國亦承諾，除非新戰事發生，不會向美國要求追加撥款。