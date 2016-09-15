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日法務省對蓮舫國籍見解 否定一中

2016-09-15

〔編譯林翠儀／綜合報導〕由於台裔日本參議員蓮舫涉及同時擁有日本和中華民國「雙重國籍」問題，在她宣布參選日本最大在野黨民進黨黨魁後引發議論，日本法務省十四日罕見地發表正式見解，指出關於日本國籍事務，「台灣出身者不適用中華人民共和國法律」。

此前有部分日本媒體依據「一個中國原則」，主張蓮舫的國籍問題適用中國國籍法，即取得外國國籍時，中國國籍自動失效，但法務省前述見解明確否定這類主張，台灣出身者在涉及日本國籍事務時，不適用中國法律。

日本經濟新聞報導，向來避免針對「一中原則」或「一中一台」等敏感議題表態的日本政府，在國籍問題上發表這類見解實屬罕見。

關於蓮舫如何看待中華民國國籍引發的效應，台灣駐日代表處十四日表示，中華民國是主權獨立國家，無庸置疑；經調閱十一日蓮舫記者會的錄影內容，她並未如部分媒體報導所稱，曾經有「台灣不是一個國家」的相關發言。

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