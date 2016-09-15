澳門民間為雙胞貓熊徵名 「貪貪」、「污污」中選
2016-09-15
澳門大貓熊「心心」六月產下雙胞胎貓熊寶寶，澳門民政總署為雙胞胎公開徵名，但最終決定權在官方手中，民間團體遂自辦徵名活動，結果以「貪貪」、「污污」拔得頭籌。
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