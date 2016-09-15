烏坎村事件 港人聲援
2016-09-15
中國廣東省陸豐市警方十三日調派上千名警力，鎮壓並逮捕聲援前村民委員會主任林祖戀的烏坎村村民。為此，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）十四日發動遊行，前往北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）示威，將印有「支持維權」字樣的月餅置於中聯辦門外，要求中國當局釋放被捕的烏坎村民和林祖戀。在十三日的激烈衝突後，烏坎村情勢漸趨平靜，警方宣布懸賞通緝五名村民，包括林祖戀妻子楊珍的弟弟楊少集，但未說明其具體犯行。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 退Note7 消基會籲消保處調查
- 新南向預算規劃 挨批四不像
- 通過無毒檢測》竹市「好香米」 香Q上市
- 大溪公所採購中秋摸彩品 21里長拒領
- 宏碁40年 施振榮交棒陳俊聖
- 鋼鐵V出書 小V寶站台竟這樣做
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 莫蘭蒂強颱 帶來台南公園樹劫
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- 教練樂團合體DJ佩佩玩變裝
- 埔里十大伴手禮 徵選報名
- 非洲養雞救窮 華僑高中學生募款
- 市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 會排水的鞋 奪發明展金牌
- 杜詩梅客串校園劇 升格當媽
- 青澀金鋒 曾譜芬威情緣
- 6囚越獄案錯失應變先機 監院糾正高雄監獄
- 蘆洲神將祭 女生也能迎神
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 900場至少雙安 朗神再創紀錄
- 智擎新醫材獲認證 明年中可在歐盟上市
- 台南脫離暴風圈 風速減弱、嚴防大雨
- 原民正義委員會鄒族代表 已3人參選
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 就愛太魯閣 韓國大媽傘開花淡定拍照
- 猿又遇延賽 補賽很硬斗
- 何潤東做蛋糕加印 暗藏夫妻專屬密碼
- 住院非神隱 許虞哲︰不會卸責
- 蔡：維持兩岸和平決心沒有動搖
- 寶成投資桃園 設愛迪達創研中心
- 豐祥Q3獲利挑戰2元
- 重機追撞倒地 騎士「穿越」漠視
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 第一女神送祝福 郭書瑤出書驚喜
- 身價10萬起跳 敏感部位皮膚還能調溫度
- 台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：烏坎村事件 港人聲援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分