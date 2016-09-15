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烏坎村事件 港人聲援

2016-09-15

中國廣東省陸豐市警方十三日調派上千名警力，鎮壓並逮捕聲援前村民委員會主任林祖戀的烏坎村村民。為此，「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）十四日發動遊行，前往北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）示威，將印有「支持維權」字樣的月餅置於中聯辦門外，要求中國當局釋放被捕的烏坎村民和林祖戀。在十三日的激烈衝突後，烏坎村情勢漸趨平靜，警方宣布懸賞通緝五名村民，包括林祖戀妻子楊珍的弟弟楊少集，但未說明其具體犯行。

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  • （圖︰路透，文：編譯陳正健）

    （圖︰路透，文：編譯陳正健）

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