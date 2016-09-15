美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚

2016-09-15

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕繼勞工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）收受中國獻金而請辭後，澳洲「澳洲人報」（The Australian）十四日刊出美國駐澳洲大使貝里訪談，貝里直言「坦白講，中國插手澳洲政治之深，實令人吃驚。澳洲應採其他民主國家前例，防止本國核心人物受到不同政治價值認同的國家左右。」澳洲法律並無明文禁止外國政治獻金。

應杜絕受不同政治價值的國家左右

即將卸任的貝里表示，「外國政府透過政治獻金干預澳洲政治，我看不出這對澳洲國家利益會有好處。在美國，政府任何層級人員收受外國獻金，此為違法之事。」澳洲選舉受到中資左右，不是美國所樂見，「美國無法想像，民主國家內，外國獻金（左右政治）竟是件合法之事。」

美聯社報導，中國媒體登出鄧森稱「南海事務是中國內政」，受到澳洲總理滕博爾點名抨擊，稱鄧森受到中國資金所左右，澳洲兩黨皆反對中國將南海內海化政策，而捐資予鄧森的中資「精英高等教育學院」對兩黨捐款共超過澳幣二十三萬（約台幣五百五十二萬元）之事，也於是爆開。

澳洲廣播公司八月份曾報導，二○一三至一五年間澳洲政壇從中資或相關企業至少收到澳幣五百五十萬（約台幣一．三二億元）以上獻金，在所有來自外國獻金中，中國是獻金狀元。二○一○年勞工黨曾提案立法禁止外國政治獻金未能過關，綠黨在本屆國會亦提出類似法案，然而保守黨內閣表示無此必要。美聯社向中國大使館、「精英高等教育學院」就此事詢問，皆沒有得到回應。