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荷蘭人死後 擬強制捐贈器官

2016-09-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭國會下議院13日以些微差距通過關於強制器官捐贈的新法草案，若上議院也有過半數贊成該案，民眾未來一旦往生，除非在生前聲明拒絕，否則將一律強制捐贈所有可用器官，以造福更多等待器官移植的病患。

據《荷蘭新聞》（DutchNews）報導，荷蘭中間偏左政黨民主66（D66）議員德依斯嘉（Pia Dijkstra）草擬這項器官強制捐贈草案，表決時以75票贊成、74票反對的1票之差通過，之後將送交上議院討論表決。

荷蘭公共廣播頻道（NOS）指出，根據草案內容，未來所有18歲以上的荷蘭居民，都將收到器官捐贈同意書，除非聲明不願捐贈，否則都將視為無異議，成為潛在的器官捐贈者，但聲明可隨時更改。

德依斯嘉表示，荷蘭每年有150名患者因未能獲得器官移植而往生，他希望透過特例排除方式，讓器官捐贈數量增加。

不過，目前支持本案的上議院議員約33人，距離過半的38票還差5票。

荷蘭並非第一個提出這類法案的國家。威爾斯去年也立法通過，除非選擇脫離，否則所有居住超過1年、年滿18歲的居民，死後都將自動成為器官捐贈者。

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