日本人長壽 貓狗壽命也創新高

2016-09-15

〔編譯林翠儀／綜合報導〕有長壽大國之稱的日本，就連寵物貓狗的壽命也逐年增長。調查顯示，日本寵物貓狗的平均壽命至2014年止，分別達到11.9歲及13.2歲，雙雙創下新高紀錄。

日本東京農工大學和小動物獸醫師會，針對全國寵物貓狗壽命進行大規模調查。這是繼1990年、1994年及2002年以來的第4次調查，根據全國192家動物醫院死亡的3288隻貓和5977隻狗的資料，計算牠們的平均壽命。結果顯示，寵物貓的平均壽命為11.9歲，寵物狗為13.2歲，相較於1990年的平均壽命──寵物貓5.1歲、狗8.6歲，近25年來分別延長1.3倍和0.5倍。

日本厚生勞動省13日發佈調查顯示，日本百歲以上人瑞達到6萬5692人，創歷史新高，原因也和醫療進步有關。此次寵物貓狗壽命調查也顯示，7歲以上（相當於人類45歲以上）寵物狗佔53.4％。林谷認為，飼主和寵物年齡都越來越大的情況，應該會日益增加。

資料分析也顯示，寵物狗雜交品種（14.2歲）比純種狗（12.8歲）更長壽，寵物貓雌性（12.9歲）比雄性（11歲）更長壽。