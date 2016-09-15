| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
 首頁 > 國際

日本人長壽 貓狗壽命也創新高

2016-09-15

〔編譯林翠儀／綜合報導〕有長壽大國之稱的日本，就連寵物貓狗的壽命也逐年增長。調查顯示，日本寵物貓狗的平均壽命至2014年止，分別達到11.9歲及13.2歲，雙雙創下新高紀錄。

日本東京農工大學和小動物獸醫師會，針對全國寵物貓狗壽命進行大規模調查。這是繼1990年、1994年及2002年以來的第4次調查，根據全國192家動物醫院死亡的3288隻貓和5977隻狗的資料，計算牠們的平均壽命。結果顯示，寵物貓的平均壽命為11.9歲，寵物狗為13.2歲，相較於1990年的平均壽命──寵物貓5.1歲、狗8.6歲，近25年來分別延長1.3倍和0.5倍。

日本厚生勞動省13日發佈調查顯示，日本百歲以上人瑞達到6萬5692人，創歷史新高，原因也和醫療進步有關。此次寵物貓狗壽命調查也顯示，7歲以上（相當於人類45歲以上）寵物狗佔53.4％。林谷認為，飼主和寵物年齡都越來越大的情況，應該會日益增加。

資料分析也顯示，寵物狗雜交品種（14.2歲）比純種狗（12.8歲）更長壽，寵物貓雌性（12.9歲）比雄性（11歲）更長壽。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 長壽
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：日本人長壽 貓狗壽命也創新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.