日男失音訊 竟是遭親姊分屍
2016-09-14
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本千葉縣發生一件駭人聽聞的凶案，一名廿五歲的女性涉嫌將弟弟分屍，並將屍塊裝在塑膠袋堆放在家中長達兩週，因為警方上門才事跡敗露，她坦承用利刃將弟弟分屍。警方暫時先以涉嫌損壞及遺棄屍體將她逮捕，將繼續追查被害者死因及犯案動機。
日媒報導，死者是住在千葉縣酒酒井町的廿一歲青年竹內諒，八月底之後，一名和竹內諒有同學關係的男子發現，竹內諒的推特等社群網頁未再更新，試著用LINE聯繫也沒有回覆，男子覺得事有蹊蹺前往竹內諒的住家探詢，結果遭到竹內諒的姊姊竹內愛美擋在門外，於是通報警方處理。
警方十二日前往竹內家中了解情況，進門後發現屋內血跡斑斑，上樓一看竟然在二樓客廳看到幾袋裝有人類頭顱和雙腳的塑膠袋，竹內愛美當場坦承大約在兩週前用刀子把弟弟分屍。
報導指出，竹內姊弟住在酒酒井町的一棟三層樓獨棟住宅，父母親在十年前離婚，原本搬出去和母親同住，但五年前父親過世後姊弟倆返家居住相依為命。
竹內愛美平常在超市打工，一週上班時間大約四天，超市店長表示，竹內個性開朗活潑，十日當班時看起來也沒有什麼異狀，不過十一日以發燒為由請假，平常並沒聽她說過家裡有什麼困難。
鄰居表示，兩三週前看到竹內家門口有名年輕男子在洗車，應該就是死者竹內諒，看起來是位很率直的年輕人。不過也有鄰居透露，竹內姊弟的父親死於東北大地震之前，因為是孤獨死，死後經過一陣子才被發現，後來姊弟兩人搬回來居住令人有點吃驚。
報導指出，警方在竹內家找到十多塊屍塊，必須經驗屍才能確定死因以及是否為竹內諒本人。警方同時也在追查死者姊姊的涉案程度及犯案動機。
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