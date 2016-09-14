敘停火協議生效 仍傳零星戰鬥
2016-09-14
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和俄羅斯促成的敘利亞內戰停火協議，當地時間十二日晚間七點正式生效，敘國全境的衝突明顯平息，包括此前戰鬥激烈的阿勒坡地區，讓救援團體得以運補物資、從事醫療救護。儘管協議生效後仍有零星戰鬥，但交戰各方基本上遵守停火協議。敘國內戰自二○一一年三月迄今，已造成逾卅萬人喪生，其中有超過八．六萬人為平民。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 國際現場》俄羅斯爆發企業破產潮
- 《觀察筆記》改革在等著他
- 921開記者會 傑愛配將合體現身
- 指賴素如帳冊藏海外 週刊判賠
- 教師會務假被取消 全教總批北市打壓
- 黨產會大門玻璃被砸 警逮一嫌
- 中秋連假疏導交通 警祭5措施
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 21年來最強 莫蘭蒂今襲花東、南台
- 烤肉囉 八里療養院滿滿中秋味
- 一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG
- 鶯歌鳳鳴淹水苦 換排水管還要等
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai hopes for better relations with US
- 《一銀案》就是他 搞垮俄羅斯盜領集團
- 南韓史上最強震 11大廠停機安檢
- 燒死麻吉少判3年 狠男︰真歡喜
- 北市大校務會議投票 戴遐齡續任
- 姑丈染指小姊妹 男友揭惡行
- 〈美味教室〉調醬百變 美味千變
- 台東間歇性大風大雨 超過6千戶停電
- 電價合理化 立委籲電力市場改革
- 標哥︰鋒仔講電話一停頓 鋒媽就難過
- 自由廣場》林全如何促進立法效率？
- 殺貓僑生認罪 護駕親友也挨拳／坦承遭痛毆學到教訓 求法官從輕量刑
- 哈妮情斷金俊秀 元旦情侶玩完
- 〈Let’s talk〉失戀太苦請調海外 出發前舊情卻復燃
- 亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗
- 【愛讀書】 《怪物》
- 曾追回拉艦佣金 林良蓉任國安會諮委
- 恆春民謠音樂節 週五海祭揭幕
- 鄭秀文合體邱澤 不想提小時候
- 入聯宣達團見美議員 盼檢討一中政策
- 一次比一次進步 郭泓志下週復健賽
- 自由談》一粒米，百人汗
- 自由廣場》公投搞定年金改革
- 中國製食器偽標日本 可重罰400萬
- 關鍵時刻》棒打朴贊浩 鋒砲開啟旅外路
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：敘停火協議生效 仍傳零星戰鬥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分