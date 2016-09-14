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敘停火協議生效 仍傳零星戰鬥

2016-09-14

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國和俄羅斯促成的敘利亞內戰停火協議，當地時間十二日晚間七點正式生效，敘國全境的衝突明顯平息，包括此前戰鬥激烈的阿勒坡地區，讓救援團體得以運補物資、從事醫療救護。儘管協議生效後仍有零星戰鬥，但交戰各方基本上遵守停火協議。敘國內戰自二○一一年三月迄今，已造成逾卅萬人喪生，其中有超過八．六萬人為平民。

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  • 圖為因敘國政府軍空襲而受傷的兒童，十二日在反抗軍控制的西南部城市杜馬（Douma）一所野戰醫院裡救治。（歐新社）

    圖為因敘國政府軍空襲而受傷的兒童，十二日在反抗軍控制的西南部城市杜馬（Douma）一所野戰醫院裡救治。（歐新社）

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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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