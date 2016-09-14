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禁自帶酒水 韓餐廳老闆遭中客用酒瓶爆頭

2016-09-14

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕中國觀光客在外無禮事件又添一樁。南韓濟州西部警察署十二日表示，八名中國遊客於九日晚間在餐館用餐時欲飲用自帶的燒酒，被女店東制止，中客不悅離席，女店東追出要求買單時，遭中客以酒瓶毆打頭部導致腦出血送醫急救。此群中客已被警察署全數拘捕，其中五人被申請拘捕令，另三人被暫時限制離境，中客暴行實況更被蒐證錄下。

南韓「朝鮮日報」報導，此群中國旅行團原訂時程為九月六日至十日，糾紛發生於離境前一晚的九日晚間約十點半，此八名中國遊客在餐點上桌後拿出自己攜帶的燒酒、啤酒，五十三歲安姓女店東與兒子上前表示請勿飲用外帶酒水，引起中客不悅，在沒有結帳下走出餐館，店東追出要求買單時被群毆。暴行部分過程被蒐證錄下，影片中除見到女店東倒地，中客還對上前勸架顧客飽以老拳，出手相當暴戾。

外籍客犯罪 中客佔7成

「朝鮮日報」報導，今年截至七月底，在濟州島鬧事犯罪的三四七名外國人中，二百四十人為中國籍，比率將近七成，暴力罪犯如殺人、性侵案等大部分也是中國人。

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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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