廣東千警夜襲烏坎村 鎮壓逮捕13人

2016-09-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國廣東省陸豐市烏坎村村民自六月中起遊行聲援村民委員會前主任林祖戀，十三日陸豐市警方突然派出上千名警力入村鎮壓，警方以催淚彈以及疑似橡皮子彈對付村民，雙方爆發多波衝突，鎮壓行動持續到下午，期間有村民向鎮暴警察高喊，「不要過來，否則就是六四！」網傳一名八旬老婦中彈送醫搶救不治，但是尚無法證實。

封鎖全村 發射催淚彈及橡皮子彈

香港電台和星島日報引述村民說法，武警、鎮暴警察下午持續圍捕行動，並且再度發射煙霧彈對付築防線阻止警方的村民。中國微網誌「微博」上流傳的照片、影片顯示，街上傳出多次爆炸聲和火光，「多名長者和學生」受傷，傷者身上有被疑似為橡皮子彈打中的傷痕。村民說，村內情況「亂如戰場」。

鎮壓行動從凌晨三、四時展開，大批戴頭盔、盾牌的警力突然趁夜入村，破門進入民宅搜查。網傳影片顯示，一名男子被警方從家中房間拖出壓制在地、束帶反綁雙手後帶走。

警方發射催淚彈和疑似橡皮子彈對付在街頭抗爭的村民，民眾以石塊、磚頭還擊，還有人身邊放瓦斯筒，坐在路中央「鎮守」；「香港○一」取得的影片顯示，警民對峙中，有村民向警方高喊「不要過來，否則就是六四！」

當局展開鎮壓的同時，也封鎖所有進入烏坎的道路，並宣佈全村停課；當地通訊多次中斷，無法即時與外界聯絡。

一名烏坎丁姓女村民接受「香港○一」電話訪問，指「有三萬特警」在現場，「見人就發射橡膠（橡皮）子彈」，「還用炸藥炸門，門一開就開槍」；一名年逾八十歲的老婦身中多發橡皮子彈，送醫不治。

連爆衝突 傳有老婦中彈送醫不治

這名村民說，現在村內大街小巷都有大批警察把守，多名警力圍村，封鎖全村出入口，使村民和外人難以出入；由於網路不時中斷，她自己拍攝的許多現場影片未能外傳。

陸豐市警局在官方微博表示拘捕十三名村民，指其涉嫌「聚眾擾亂公共場所和交通秩序」；還宣稱網傳烏坎警民衝突片段是「虛假信息」，已經展開調查。

烏坎村民二○一一年九月因不滿村民委員會私下變賣土地牟利發起示威，引起國際媒體注意，迫使政府允許村民於次年三月投票改選村委，林祖戀獲選村委主任。今年六月十七日林祖戀被警方以涉嫌收賄為由帶走調查，村民十九日起上街聲援；林祖戀九月八日遭判刑三年一個月，村民將聲援行動升級為罷工罷市。這波抗爭至十三日為止已經持續八十七天。

「香港○一」十三日致電現任村支部書記張水金了解村內目前狀況，但是遭對方以「正在開會」為由拒絕回應、掛斷電話。