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染肺炎未公開 希拉蕊︰因為沒啥大不了

2016-09-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓，十一日出席九一一恐怖攻擊事件十五週年紀念活動時，因身體不適而提早離席，事後證實，她兩天前便確診罹患肺炎，卻秘而未宣，引發外界質疑她刻意隱瞞。但希拉蕊十二日輕描淡寫地說，她只是覺得這「沒什麼大不了」，她「未來幾天」就會恢復競選行程。面對共和黨候選人川普支持者等的陰謀論，希拉蕊陣營也強調，她除了肺炎外，並無其他疾病。

川普支持者和若干媒體紛紛拋出各種陰謀論，懷疑希拉蕊罹患帕金森氏症、多發性硬化症，甚至是中毒；她在離開九一一紀念會現場後不到醫院就診，反而前往女兒雀兒喜家，也被懷疑另有蹊蹺。面對外界質疑，民主黨承諾將充分披露希拉蕊的醫療紀錄和資訊；她的競選團隊也坦承，未向媒體及社會大眾公開希拉蕊的病況是犯錯。

希拉蕊九日確診罹患肺炎後，僅告知親人與密友，持續進行競選行程，並未告知大眾她有病在身，認為此事對選民而言並非重要議題，反而可能遭對手扭曲利用。希拉蕊十二日晚間接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時，首度論及個人病情，她覺得「沒什麼大不了」。

希拉蕊說，她當時覺得頭暈，差不多有一分鐘時間失去平衡，但進入廂型車坐下並補充水分後，她就覺得好多了。希拉蕊十二日取消加州的募款活動，一整天待在紐約州家裡，由老公柯林頓代跑行程；但她十二日晚間發簡訊給支持者，表示急著想重新開始競選。

然而，希拉蕊過度重視隱私、隱匿病情引發的資訊不透明質疑卻反噬自身，因資訊不透明向來是希拉蕊競選團隊用來批評川普的砲火：她已公布退稅資料、政策計畫與去年的健康紀錄，川普卻只有一封廣受質疑的醫生信函。民主黨人擔心，距離投票日不到兩個月之際，希拉蕊處理個人健康情況的做法，助長這場大選的不確定性。

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  • 座落於華府賓夕法尼亞大道、距離白宮不到一公里的川普國際飯店（Trump International Hotel），十二日正式營業。美國共和黨總統候選人川普斥資二．一二億美元（約六十七．六億台幣），將一棟擁有百年歷史的地標性建築舊郵政大樓（Old Post Office Pavilion）整修成這棟超豪華飯店，設有二六三個房間，每晚房價平均八九五美元（約兩萬八千台幣）起。不過，開張首日，就有打扮成唐老鴨的示威者在飯店外抗議。（法新社）

    座落於華府賓夕法尼亞大道、距離白宮不到一公里的川普國際飯店（Trump International Hotel），十二日正式營業。美國共和黨總統候選人川普斥資二．一二億美元（約六十七．六億台幣），將一棟擁有百年歷史的地標性建築舊郵政大樓（Old Post Office Pavilion）整修成這棟超豪華飯店，設有二六三個房間，每晚房價平均八九五美元（約兩萬八千台幣）起。不過，開張首日，就有打扮成唐老鴨的示威者在飯店外抗議。（法新社）

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