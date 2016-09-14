為雙重國籍道歉 蓮舫不退選
「接到台灣代表處通知 才知仍保中華民國籍」
〔駐日特派員張茂森／東京十三日報導〕角逐日本最大在野黨民進黨黨代表（黨魁）的台裔參議員蓮舫（見圖，法新社），對於遭質疑同時擁有中華民國和日本雙重國籍一事，在今天下午的記者會上坦承，仍持有中華民國國籍，她為此公開道歉，但強調不會退選。
昨天之前 一直否認雙重國籍
蓮舫表示，她在十七歲（一九八五年）時取得日本國籍，「當時以為是和父親一起已放棄台灣（中華民國）籍」，後來才知道自己的記憶有誤。昨日接到台北駐日經濟文化代表處通知，才知道自己仍保有中華民國國籍，在一連串發言上有部分矛盾，對此表示歉意。迄至昨日，蓮舫一直都否認自己有雙重國籍。
至於是否繼續參選，蓮舫說，「為國（日本）為黨服務的心境沒有改變」，強調不會退選。
蓮舫曾於本月六日由代理人向台灣駐日代表處遞件，聲請放棄中華民國國籍，代表處十二日正式和她聯繫，表示她仍擁有中華民國國籍，蓮舫因此在今天召開記者會公開謝罪。
與日本民進黨有選舉策略聯盟的日本共產黨書記長小池晃說，擁有雙重國籍的蓮舫已當選三次參議員，「在參院選舉中獲得國民信任」，若因她的父親是台灣人便排擠她，「就是明顯的差別待遇」。
日本政府不承認雙重國籍，法律上有「國會議員必須擁有日本國籍」規定，但未規定「不能擁有雙重國籍」；對於外交官，則規定「不得擁有外國籍」。因此，蓮舫在記者會上強調，她的情況「並未違法」，由於她已聲請放棄，手續完成後，就喪失中華民國國籍了。
即將在十五日投票的日本民進黨黨魁選舉，除了蓮舫外，還有前民主黨政府的外務大臣前原誠司，以及現任黨國會對策副委員長玉木雄一郎參選。在聲勢上，蓮舫處於有利地位，倘若她的雙重國籍問題沒有繼續發酵，當選黨代表應無問題；但若第一輪投票中沒有人拿下過半選票，蓮舫也不無遭到夾殺的可能。
有關蓮舫的雙重國籍問題，日本內閣官房長官菅義偉今天在記者會上表示，「這是蓮舫本人必須說明清楚的」。
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