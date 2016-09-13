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裸女抗議智利911政變

2016-09-13

除美國的九一一恐怖攻擊事件外，南美洲的智利十一日紀念自己的「九一一」，即獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）一九七三年在美國中央情報局支持下發動政變，推翻左派的阿葉德（Salvador Allende）政權。民眾聚集在首都聖地牙哥，徒步遊行到北郊的聖地牙哥公墓。圖為聖地牙哥街頭一名半裸的示威者。（法新社）

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  • （法新社）

    （法新社）

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2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
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