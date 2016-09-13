科學家首度證實 海豚會造句、交談
〔編譯魏國金／綜合報導〕科學家已知海豚有高等溝通形式，牠們利用特殊的喀答聲與哨音來表達興奮、高興、壓力或與群體分開之意。最近，俄羅斯科學家利用可辨別海豚不同「聲音」的水下麥克風，首度記錄到兩隻海豚進行交談。錄音顯示，海豚藉由改變音量與脈衝性喀答聲的頻率，形成個別的「字」，並將其串連成句子，與人類十分雷同。
俄國費多西亞卡拉達格自然生態保護區（Karadag Nature Reserve）的研究員，記錄到黑海的瓶鼻海豚「亞沙」（Yasha）與「亞納」（Yana）交談，發現這兩隻海豚不會「插嘴」，而是等對方結束「句子」後才做回應。首席研究員芮亞伯夫（Vyacheslav Ryabov）指出：「這種交談與兩人之間的對話並無二致。」
等對方結束句子後才回應
他說，海豚發出的每個脈衝聲，在時間上的顯現及頻域上的聲譜元素，皆與另一隻有別，「因此，我們可以認為每個脈衝代表海豚口語上的音位或字」。亞沙與亞納最多可用五個「字」造出一句話，牠們輪流產生句子，不會打斷對方，「這讓我們有理由相信，每隻海豚聆聽對方的脈衝聲後，再發出自己的聲音。」
芮亞伯夫表示，這顯示海豚有高等智力與意識，牠們的語言可被視為是高度發展的言說語言，近似人類。他認為，現在是人類開始研究如何與海豚直接溝通的時候了。該發現發表在期刊「數學與物理學」。
科學家已知海豚會使用多達一千多種哨音，二○○七年澳洲科學家辨識出一些特定哨音，經分析可被詮釋為「我在這裡，大家在哪裡？」「快點」，以及「這裡有食物」。海豚也發展出肢體語言，可用鰭溝通。
海豚有比許多哺乳動物還大的腦部，大腦重達一千八百公克，佔平均體重的○．九％，與黑猩猩相當。如同人類，海豚會結黨，能在鏡中認出自己，有同理心、會恐懼與愛，這些相似處被用來解釋為何海豚熱中與人類為友。
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