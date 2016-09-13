大馬第一夫人 被爆奢侈品近2億元
〔編譯魏國金／綜合報導〕馬來西亞總理納吉布深陷貪瀆洗錢醜聞，而他珠光寶氣的妻子羅斯瑪．曼梳（Rosmah Mansor，見圖，法新社檔案照）也成為外界關注的焦點。華爾街日報十二日披露，羅斯瑪近年刷卡買奢侈品的金額高達六百萬美元（約一．九億台幣），遠超過其夫的薪俸。
美媒指百萬美元來自政府基金
美國司法部七月指控納吉布成立的政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）有逾三十億美元資金轉出，疑似涉及洗錢，要求扣押逾十億美元與「馬來西亞一號官員」有關的在美資產。該案上月引發大馬學生與民眾在吉隆坡發動示威，要求調查納吉布夫婦。
羅斯瑪穿金戴玉的形象在馬來西亞一直有兩極化評價，她的父母是教師，其夫婿的年收入約十萬美元（約三一九萬台幣）。六十四歲的她曾說，她從小就有存錢習慣，「我用自己的錢買珠寶華服，何錯之有？」
然而，二○○九年至一五年，納吉布從1MDB獲取數億美元的指控，讓羅斯瑪重回鎂光燈下。華爾街日報引用銀行文件報導，一四年羅斯瑪在歐美珠寶與時尚精品店進行至少一百萬美元的交易，是由納吉布的信用卡支付，資金則來自1MDB。新文件進一步顯示，○八年至一五年間，羅斯瑪在倫敦哈洛德百貨公司、紐約薩克斯第五大道等名店購買服飾、鞋子與珠寶，狠砸至少六百萬美元，前述開銷只是其中的一部分而已。
和基金醜聞案大亨關係深厚
與大馬第一家庭熟識的人士指稱，去年七月爆出1MDB醜聞時，羅斯瑪建議老公咬牙撐過去，「因為這是真主的考驗」。該名消息來源也說，羅斯瑪介紹其夫與大馬金融家劉德祖（Jho Low）認識。美國司法部認為，此人正是1MDB醜聞的核心人物。羅斯瑪與劉德祖關係深厚，劉曾在十年前協助羅斯瑪與其子成立一家英屬維京群島公司。澳洲塔斯馬尼亞大學大馬學者詹運豪（James Chin）說，隨著1MDB案越多細節曝光，羅斯瑪「就越顯突出」。
羅斯瑪一九八○年代與時任彭亨州首席部長的納吉布相識，當時她任職於房仲公司，婚後她離開職場。○九年納吉布成為總理，而她擁有十二個愛馬仕柏金包的網路照片也引發撻伐聲浪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 〈廢核救家園〉核廢管理百年萬年 苦了後代子孫
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 黃子佼化敵為搭檔 想和吳宗憲開節目
- 觀光業上街遊行 要減稅 討基本工資
- 上班一族9月徵文─職場婦女甘苦談
- 婚宴喝太茫 老翁跌落月台
- 觀光南向 馬印首航踩線團抵達
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 豬哥亮VCR話腸癌手術 消瘦虛弱自信會活過來
- 家傳鳥榕遭竊 女子PO臉書24小時失而復得
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年
- 想一輩子在一起… 警槍殺睡夢中女友再自戕
- 國際射箭賽首封后 吳亭廷破「繭」而出
- 林俊頴／美麗新世界
- 無畏肢障更努力 蔣志建獲就業表揚
- 雙「螢」伴野薑花 新化國家植物園攬客
- 土銀董座凌忠嫄：年底獲利破百億
- 陳淑瑤／無
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 茂林Q3營收估增5% 毛利率挑戰3成
- 運動+高纖飲食 上班族擺脫微胖
- 三井橫濱灣 美式海洋風
- 陽大附醫蘭陽院區成為醫學中心 林聰賢：縣民期待
- 中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
- 如果沒打棒球 陳金鋒可能當「黑手」
- 工業重車穿村落險象環生 新園外環道開闢解決
- 元培迎新 60人疑食物中毒
- 她美妝店3度偷竊落跑成功 竟「自首」被法辦
標題：大馬第一夫人 被爆奢侈品近2億元
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email