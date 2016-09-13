大馬第一夫人 被爆奢侈品近2億元

2016-09-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕馬來西亞總理納吉布深陷貪瀆洗錢醜聞，而他珠光寶氣的妻子羅斯瑪．曼梳（Rosmah Mansor，見圖，法新社檔案照）也成為外界關注的焦點。華爾街日報十二日披露，羅斯瑪近年刷卡買奢侈品的金額高達六百萬美元（約一．九億台幣），遠超過其夫的薪俸。

美媒指百萬美元來自政府基金

美國司法部七月指控納吉布成立的政府投資基金「一馬發展公司」（1MDB）有逾三十億美元資金轉出，疑似涉及洗錢，要求扣押逾十億美元與「馬來西亞一號官員」有關的在美資產。該案上月引發大馬學生與民眾在吉隆坡發動示威，要求調查納吉布夫婦。

羅斯瑪穿金戴玉的形象在馬來西亞一直有兩極化評價，她的父母是教師，其夫婿的年收入約十萬美元（約三一九萬台幣）。六十四歲的她曾說，她從小就有存錢習慣，「我用自己的錢買珠寶華服，何錯之有？」

然而，二○○九年至一五年，納吉布從1MDB獲取數億美元的指控，讓羅斯瑪重回鎂光燈下。華爾街日報引用銀行文件報導，一四年羅斯瑪在歐美珠寶與時尚精品店進行至少一百萬美元的交易，是由納吉布的信用卡支付，資金則來自1MDB。新文件進一步顯示，○八年至一五年間，羅斯瑪在倫敦哈洛德百貨公司、紐約薩克斯第五大道等名店購買服飾、鞋子與珠寶，狠砸至少六百萬美元，前述開銷只是其中的一部分而已。

和基金醜聞案大亨關係深厚

與大馬第一家庭熟識的人士指稱，去年七月爆出1MDB醜聞時，羅斯瑪建議老公咬牙撐過去，「因為這是真主的考驗」。該名消息來源也說，羅斯瑪介紹其夫與大馬金融家劉德祖（Jho Low）認識。美國司法部認為，此人正是1MDB醜聞的核心人物。羅斯瑪與劉德祖關係深厚，劉曾在十年前協助羅斯瑪與其子成立一家英屬維京群島公司。澳洲塔斯馬尼亞大學大馬學者詹運豪（James Chin）說，隨著1MDB案越多細節曝光，羅斯瑪「就越顯突出」。

羅斯瑪一九八○年代與時任彭亨州首席部長的納吉布相識，當時她任職於房仲公司，婚後她離開職場。○九年納吉布成為總理，而她擁有十二個愛馬仕柏金包的網路照片也引發撻伐聲浪。